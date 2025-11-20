W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: Einladung zum 17. International Investment Forum (IIF) / ONLINE am 3. Dezember 2025

EQS Group · Uhr
EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges
Einladung zum 17. International Investment Forum (IIF) / ONLINE am 3. Dezember 2025

20.11.2025 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die GBC AG und Apaton Finance GmbH laden herzlich zur Teilnahme am

17. International Investment Forum (IIF)

am

3. Dezember 2025

ein. Das digitale Format bietet Investoren erneut direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus

Europa, Nordamerika und Asien

und schafft damit eine effiziente Möglichkeit, sich schnell und strukturiert über internationale Geschäftsmodelle, Finanzkennzahlen und Zukunftsstrategien zu informieren.

Mit Blick auf die zunehmende Bedeutung globaler Kapitalmarktkommunikation betont

Manuel Hölzle, CEO der GBC AG

, dass das IIF inzwischen zu einer festen Größe geworden ist:

Die 17. Ausgabe zeigt erneut, wie wichtig effiziente digitale Formate sind, um Unternehmen und Investoren weltweit zusammenzubringen. Mit unserem starken internationalen Line-up bieten wir erneut wertvolle Einblicke in zentrale Wachstumsmärkte.

, erklärt Hölzle.

Auch

Mario Hose, CEO der Apaton Finance GmbH

, hebt den Nutzen der Veranstaltung hervor und unterstreicht die Stärke des Formats:

Das IIF steht für direkten, transparenten und zeitzonenunabhängigen Dialog. Auch die 17. Ausgabe bringt Investoren und internationale Unternehmen aus Zukunftsmärkten wie Energie, Technologie, Mining oder Crypto in einem kompakten Format zusammen. Wir freuen uns, ein starkes, globales Unternehmensfeld präsentieren zu können.

, erklärt Hose.

Die präsentierenden Unternehmen stammen aus zukunftsweisenden Bereichen wie:

  • Industrie & CleanTech
  • Immobilien & Infrastruktur
  • Software & KI
  • Biotechnologie & Pharma
  • Rohstoffe & Mining
  • Crypto & Blockchain

Teilnehmende Unternehmen der 17. IIF

MS Industrie AG

– Deutschland

ISIN: DE0005855183

coinIX GmbH & Co. KGaA

– Deutschland

ISIN: DE000A2LQ1G5

Instone Real Estate Group SE

– Deutschland

ISIN: DE000A2NBX80

ISA International School Augsburg AG

– Deutschland

ISIN: DE000A2AA1Q5

UMT United Mobility Technology AG

– Deutschland

ISIN: DE000A40ZVU2

Planethic Group AG

– Deutschland

ISIN: DE000A3E5ED2

VIDAC Pharma Holding Plc

– UK / Israel

ISIN: GB00BM9XQ619

dynaCERT Inc.

– Kanada

ISIN: CA26780A1084

Globex Mining Enterprises Inc.

– Kanada

ISIN: CA3799005093

Almonty Industries Inc.

– Kanada

ISIN: CA0203987072

Power Metallic Mines Inc.

– Kanada

ISIN: CA73929R1055

Formation Metals Inc.

– Kanada

ISIN: CA34638F1053

Laurion Mineral Exploration Inc.

– Kanada

ISIN: CA5193221010

BioNxt Solutions Inc.

– Kanada

ISIN: CA0909741062

Weitere Informationen & Anmeldung

Das vollständige Programm wird zeitnah unter folgendem Link veröffentlicht:

https://ii-forum.com/

20.11.2025 CET/CEST
