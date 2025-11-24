United Internet verkauft 1&1 Versatel an Tochter - Aktie steigt

Frankfurt (Reuters) -Der Verkauf der Glasfaser-Sparte 1&1 Versatel an die eigene Mobilfunktochter 1&1 AG beflügelt die Aktien des Mutterkonzerns United Internet. Sie stiegen zur Eröffnung am Montag um bis zu 4,3 Prozent auf 25,14 Euro. Die Titel der 1&1 AG gewannen knapp ein Prozent auf 21,95 Euro.

United Internet hatte am Freitagabend angekündigt, 1&1 Versatel für 1,3 Milliarden Euro inklusive Schulden an die 1&1 AG zu verkaufen. "Durch die konzerninterne Umstrukturierung bündelt United Internet ihre Aktivitäten und Kompetenzen im Telekommunikationsgeschäft unter dem Dach der 1&1 AG", teilte der Internet-Anbieter mit. Bei der Transaktion würden Forderungen der 1&1 AG an den Mutterkonzern angerechnet. Außerdem gewähre United Internet der Mobilfunktochter ein Gesellschafterdarlehen. Dadurch fließe United Internet kein Geld zu. Der Internet-Anbieter hält rund 87 Prozent an der 1&1 AG.

Analyst Keval Khiroya von der Deutschen Bank begrüßte die Vereinfachung der Konzernstruktur. Sie könnte der erste Schritt für eine Branchenkonsolidierung unter Beteiligung von 1&1 sein. An der Börse kursieren seit einiger Zeit Spekulationen über einen Verkauf der 1&1 AG. Einem Zeitungsbericht vom Oktober zufolge erwägt die United Internet-Tochter eine Kooperation mit dem früheren Partner Telefonica Deutschland. Diese könnte langfristig in eine Fusion münden.

Die Kosten für den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes machen 1&1 und United Internet seit Längerem zu schaffen. Zudem kommt das Projekt nur schleppend voran. Telefonica Deutschland steht ebenfalls unter Druck, nachdem 1&1 vor einigen Jahren die Partnerschaft aufgekündigt hatte. Die United Internet-Tochter nutzt inzwischen in den Regionen, in denen sie über keine eigenen Sendemasten verfügt, die Infrastruktur von Vodafone.

