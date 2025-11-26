Aktien New York: Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende

Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten haben der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,40 Prozent auf 47.299 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 6.794 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Nasdaq 100 gewann 0,43 Prozent auf 25.127 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.