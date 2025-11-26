W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Wall Street

Aktien New York: Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Lucky-photographer/Shutterstock.com

Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Nach wie vor profitiert die Marktstimmung von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten haben der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,40 Prozent auf 47.299 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 6.794 Punkte nach oben. Der von großen Tech-Aktien dominierte Nasdaq 100 gewann 0,43 Prozent auf 25.127 Punkte. Wegen "Thanksgiving" findet am Donnerstag kein und am Freitag ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 25.11.2025
Ukraine stimmt Friedensplan zu – Dax schließt im Plusgestern, 17:55 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Chartanalyse 26.11.2025
Ausbruchsbewegung bringt Rallyschub im Daxheute, 11:27 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 25.11.2025
Dax steht vor kurzfristiger Richtungsentscheidunggestern, 11:27 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Neues Rekordhoch
Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta stützt Alphabet-Aktiegestern, 16:14 Uhr · dpa-AFX
Aussicht auf Milliarden-KI-Deal mit Meta stützt Alphabet-Aktie
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?gestern, 15:15 Uhr · onvista
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden