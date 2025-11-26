W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 26.11.2025

Ausbruchsbewegung bringt Rallyschub im Dax

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand23.60023.900
Dax-Unterstützung23.10023.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung ("Dax steht vor kurzfristiger Richtungsentscheidung") zum Dax lautete wie folgt:

“Ein Ausbruch aus der im Stundenchart erkennbaren Dreiecksformation (grau im Chart unten) dürfte den nächsten größeren Bewegungsschub in der Größenordnung von 200 bis 300 Punkten einleiten. Ein Ausbruch nach unten hätte aller Voraussicht nach eine weitere Verkaufswelle Richtung 22.800/900 Punkte zur Folge. Wird die Formation hingegen in Richtung höherer Kurse aufgelöst, steht schnell wieder der Bereich 23.500/600 Punkte auf der Agenda der Händler.“

Nach der Auflösung der Dreiecksformation gen Norden brachte der Index den "nächsten größeren Bewegungsschub in der Größenordnung von 200 bis 300 Punkten" und stieg heute morgen bis an die Zielmarke bei 23.600 Punkten.

Dax-Ausblick: 

Nach dem Erreichen der Zielzone auf der Oberseite sehen wir heute Vormittag wenig überraschend zunächst Gewinnmitnahmen und einen Rücksetzer unter die 23.500er Marke. Dieser Rücksetzer kann sich in den kommenden Stunden preislich und zeitlich noch weiter ausdehnen.

Neue prozyklisch bullische Signale entstehen erst bei einem Stundenschlusskurs nördlich der 23.600er Marke. Bis dahin ist die Seitenlinie oder sogar die Shortseite eine gute Option im Vorfeld des morgen anstehenden US-Feiertags.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5S1L) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 10,00 (Stand: 26.11.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU5EAW) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 8,00 (Stand: 26.11.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 25.11.2025
Dax steht vor kurzfristiger Richtungsentscheidunggestern, 11:27 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 24.11.2025
Unter 23.400 Punkten müssen weitere Rücksetzer eingeplant werden24. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 20.11.2025
Technische Erholung im Dax - geht da noch mehr?20. Nov. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?gestern, 15:15 Uhr · onvista
Update von onvista-Chefanalyst Martin Goersch
CDS, Krypto, KI: Warum die Rally ins Straucheln geraten ist21. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden