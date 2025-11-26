Ausbruchsbewegung bringt Rallyschub im Dax

Dax-Widerstand 23.600 23.900 Dax-Unterstützung 23.100 23.000

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung ("Dax steht vor kurzfristiger Richtungsentscheidung") zum Dax lautete wie folgt:

“Ein Ausbruch aus der im Stundenchart erkennbaren Dreiecksformation (grau im Chart unten) dürfte den nächsten größeren Bewegungsschub in der Größenordnung von 200 bis 300 Punkten einleiten. Ein Ausbruch nach unten hätte aller Voraussicht nach eine weitere Verkaufswelle Richtung 22.800/900 Punkte zur Folge. Wird die Formation hingegen in Richtung höherer Kurse aufgelöst, steht schnell wieder der Bereich 23.500/600 Punkte auf der Agenda der Händler.“

Nach der Auflösung der Dreiecksformation gen Norden brachte der Index den "nächsten größeren Bewegungsschub in der Größenordnung von 200 bis 300 Punkten" und stieg heute morgen bis an die Zielmarke bei 23.600 Punkten.

Dax-Ausblick:

Nach dem Erreichen der Zielzone auf der Oberseite sehen wir heute Vormittag wenig überraschend zunächst Gewinnmitnahmen und einen Rücksetzer unter die 23.500er Marke. Dieser Rücksetzer kann sich in den kommenden Stunden preislich und zeitlich noch weiter ausdehnen.

Neue prozyklisch bullische Signale entstehen erst bei einem Stundenschlusskurs nördlich der 23.600er Marke. Bis dahin ist die Seitenlinie oder sogar die Shortseite eine gute Option im Vorfeld des morgen anstehenden US-Feiertags.