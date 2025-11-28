W​e​r​b​u​n​g ausblenden
The Bottom Line – Inflation im Fokus

Die erste Dezemberwoche wird von einigen Zahlen dominiert.

Die OPEC+ dürfte ihre Förderquoten am Sonntag unverändert lassen, während Diskussionen über Produktionsziele für 2027 anhalten.

In der Eurozone wird die Inflation voraussichtlich leicht auf 2,2 % steigen, jedoch nur vorübergehend.

In den USA zeigt der Kern-PCE-Index einen anhaltenden Aufwärtstrend. Spannend wird die verspätete Veröffentlichung des Preisindex für persönliche Konsumausgaben für September, die am 5. Dezember erfolgt.

US-Daten wie ISM-Indizes und Arbeitsmarktberichte stehen ebenfalls im Fokus.

👉 Alle Details zum nachlesen gibt es unter nachstehendem Link: UniCredit – The Bottom Line

