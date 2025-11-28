W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Wochenausklang mit gemischten Signalen – Anleger blicken auf Inflationsdaten

UniCredit · Uhr
Der deutsche Leitindex startet heute mit leichtem Gegenwind in den Handel, während die US-Futures eine freundliche Tendenz signalisieren. Auch in Asien herrschte Zuversicht: Der Nikkei präsentierte sich zum Wochenschluss mit moderaten Aufschlägen.

Makroökonomischer Überblick:

Frankreich meldet für November eine unveränderte Teuerungsrate von 0,9 % und liegt damit unter den Erwartungen. Die Stabilität resultiert aus sinkenden Energie- und Güterpreisen, während Lebensmittel leicht zulegten. Für Deutschland steht am Nachmittag die vorläufige Inflationsschätzung an: Prognosen sehen einen Anstieg auf 2,4 % nach 2,3 % im Oktober. Die Daten könnten Hinweise auf den weiteren Kurs der EZB liefern.

Im Fokus:

Die Aktie der Deutschen Börse zeigt sich im frühern Handel freundlich. Hintergrund sind exklusive Gespräche über die Übernahme der Fondsplattform Allfunds. Das unverbindliche Angebot beläuft sich auf rund 5,3 Mrd. €, eine Kombination aus Bar- und Aktiendeal. Strategisch würde der Schritt die Abhängigkeit von Marktschwankungen verringern und das Fondsgeschäft stärken. Am Markt wird das Vorhaben als überschaubar bewertet, dennoch sorgt die Nachricht für Bewegung.

Auch Volkswagen notiert leicht fester. Der Konzern und der Betriebsrat feierten gestern den 80. Jahrestag der Mitbestimmung in Wolfsburg. Vorstandschef Oliver Blume betonte die Bedeutung des Modells für die Unternehmensführung und die demokratische Kultur. Die Veranstaltung unterstreicht die soziale DNA des Autobauers, während Investoren auf die Stabilität des Konzerns setzen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX®/X-DAX® Bear UG2LDF 20,76 25812,108587 Punkte 11,44 Open End
DAX® Bear UG2Y97 24,43 26182,160229 Punkte 9,7 Open End
DAX® Bear UN0QMB 6,85 24409,131422 Punkte 34,56 Open End
DAX® Bull UG5B2V 10,17 22740,676223 Punkte 23,37 Open End
Silber Bull UN11YH 6,25 46,769064 USD 7,51 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2025; 10:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Deutsche Börse AG Call UG8KB9 0,54 260,00 EUR 10,53 17.06.2026
Deutsche Lufthansa AG Call UG48RN 0,31 9,00 EUR 9,03 18.03.2026
NVIDIA Corp. Call UG4CRN 0,97 200,00 USD 6,5 18.03.2026
Broadcom Inc. Call UG7216 3,09 390,00 USD 6,54 14.01.2026
LVMH SE Call UG80VL 0,61 620,00 EUR 5,85 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2025; 10:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Allianz SE Long UG3WW8 10,89 247,92043 EUR 3 Open End
BMW AG Long HC42NQ 1,77 65,938095 EUR 4 Open End
Microsoft Corp. Long HD2QR8 6,87 364,220304 USD 4 Open End
Novo-Nordisk AS Short UG27PP 4,19 58,45342 USD -5 Open End
Rheinmetall AG Long UG8GJZ 0,94 1297,9691 EUR 7 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2025; 10:10 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

