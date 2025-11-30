W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Stimmung in Chinas Industrie weiterhin eingetrübt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Konjunktur

Peking (dpa) - Chinas Industrie überwindet ihr Stimmungstief auch im achten Monat in Folge nicht. Nach Angaben des Statistikamtes in Peking lag der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe im November bei 49,2 Punkten. Damit stieg der ökonomische Frühindikator zwar um 0,2 Punkte im Vergleich zum Vormonat, doch verharrt er seit einschließlich April unter dem wichtigen Schwellenwert von 50 Punkten, ab der man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht.

Ebenfalls schwach zeigte sich die Stimmung in den Dienstleistungsbetrieben. Hier sank der entsprechende Indexwert des Statistikamtes um 0,6 Punkte auf 49,5 Punkte. Damit liegt er nun ebenfalls unter der wichtigen Marke von 50 Punkten.

In China drückt schon lange eine Immobilienkrise auf die Wirtschaftsleistung. In Teilen der Industrie herrscht zudem ein erbitterter Preiskampf, der empfindlich auf die Gewinne der Unternehmen drückt. Zudem führte der Handelsstreit mit den USA dazu, dass Firmen auf andere Märkte ausweichen müssen.

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Alexander Mayer
Wird Strategy zur Gefahr für Bitcoin?gestern, 08:30 Uhr · decentralist.de
Wird Strategy zur Gefahr für Bitcoin?
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Ein Bitcoin neben Dollar-Noten.
Bewertung verdreifacht
Frisches Geld für Drohnenbauer Quantum Systems28. Nov. · Reuters
Frisches Geld für Drohnenbauer Quantum Systems
Dax Tagesrückblick 28.11.2025
Dax kann auch am Freitag leicht zulegen - Kurssprung bei Delivery Hero28. Nov. · onvista
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt27. Nov. · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden