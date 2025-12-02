Nach einem schwachen Auftakt des Börsenmonats Dezember haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag stabilisiert. Die Kursgewinne hielten sich in engen Grenzen. Der Leitindex Dax lag etwa eine Stunde nach Handelsbeginn mit 0,5 Prozent im Plus bei 23.715 Zählern.

"Die Gewinnserie des Dax ist gestern gerissen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die richtungsweisende Marke bleibe womöglich die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Börsentage. Diese hatte der Dax am Montag kurz unterschritten. Sie findet als längerfristiger Indikator am Markt große Beachtung. "Es ist gut möglich, dass sich hier die zukünftige Richtung des Dax entscheidet", so Altmann.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte fiel um knapp 0,1 Prozent auf 29.445 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 stieg eine Stunde nach Handelsstart um etwa 0,5 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)