EQS-News: vHive führt Echtzeit-Lösung zur Validierung von As-Built-Installationen für MNOs ein

NEW YORK, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- vHive, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Infrastruktur-Digitalisierung, gibt die Einführung von On-Site Validation bekannt. Dabei handelt es sich um die erste Lösung zur Echtzeit-Überprüfung vor Ort, die sicherstellt, dass Antenneninstallationen mit den Änderungsplänen übereinstimmen, bevor die aktualisierte Konfiguration in Betrieb genommen wird. On-Site Validation wurde entwickelt, um eines der kostspieligsten Probleme bei der Einführung moderner Netzwerke zu lösen und die Lieferkette neu zu gestalten: Es bietet Mobilfunknetzbetreibern und Auftragnehmern die Gewissheit, dass jede Installation in Echtzeit korrekt ist. Gleichzeitig können Auftragnehmer die Antenneninstallationen vor Verlassen der Baustelle anhand der Pläne überprüfen, wodurch erneute Inspektionen vermieden werden, die den Aufbau verzögern und die Leistung beeinträchtigen könnten.

Die schnelle Entwicklung der Modernisierungen übersteigt die Möglichkeiten der Branche, die Genauigkeit der Installationen zu überprüfen. Dadurch entsteht eine Diskrepanz zwischen dem, was geplant ist, und dem, was tatsächlich gebaut wird. Pläne ändern sich, die Bedingungen vor Ort ändern sich, und die Teams installieren die Ausrüstung anhand von Informationen, die oft veraltet sind. Da 5G und Fixed Wireless Access den Bedarf an Präzision erhöhen, hat sich diese langjährige Lücke zu einem wichtigen Faktor für Verzögerungen bei der Einführung und Leistungsprobleme entwickelt.

On-Site Validation von vHive schließt diese Lücke zum Zeitpunkt der Installation. Die Lösung ist eine autonome Echtzeit-Überwachung, die nur wenige Minuten dauert und vom Auftragnehmer unmittelbar nach Abschluss der Installation durchgeführt wird. Mit der zum Patent angemeldeten Augmented Reality-Technologie von vHive können Bauunternehmer interaktiv die Übereinstimmung zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand überprüfen, Abweichungen erkennen und Probleme an Ort und Stelle beheben. Nachdem der Auftragnehmer überprüft hat, dass alle Änderungen genehmigt sind, kann er die Baustelle verlassen, mit der Gewissheit, dass er nicht für Nachbesserungen zurückkehren muss.

„Die Installationsgenauigkeit ist inzwischen von entscheidender Bedeutung. Zum ersten Mal verfügen Mobilfunknetzbetreiber über eine zuverlässige Methode, um sicherzustellen, dass das, was geplant wurde, auch genau so umgesetzt wird, ohne dass sie Wochen später Fehler entdecken müssen.

Die Telekom-Infrastruktur steht unter beispiellosem Druck, schnellere Rollouts und höhere Leistung zu liefern. Die On-Site-Validation bietet Betreibern die Sicherheit, die ihnen bisher gefehlt hat: Echte As-Built-Sicherheit, die in Echtzeit und in großem Umfang geliefert wird."

Tomer Daniel, Technischer Leiter, vHive

Informationen zu vHive

vHive ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Digitalisierungslösungen, der es Unternehmen ermöglicht, das volle Potenzial ihrer Infrastrukturressourcen durch datengesteuerte Entscheidungsfindung zu erschließen. Die vHive-Plattform nutzt fortschrittliche Datenerfassungstechnologien, um Assets zu digitalisieren und auf Basis von KI-Analysen verwertbare Erkenntnisse zu liefern. vHive konzentriert sich auf die Erschließung neuer Einnahmequellen, die Optimierung der betrieblichen Effizienz und die Verbesserung der Sicherheit und unterstützt Organisationen bei der Umgestaltung ihrer Betriebsabläufe. Das 2016 gegründete Unternehmen vHive ist auf fünf Kontinenten und in über 40 Ländern tätig und bedient Branchen wie Telekommunikation, erneuerbare Energien und andere.

