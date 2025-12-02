IRW-News: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed unterzeichnet exklusive Handelsvertriebsvereinbarung mit führendem Vertriebspartner für den türkischen Markt

IRW-PRESS: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed unterzeichnet exklusive Handelsvertriebsvereinbarung mit führendem Vertriebspartner für den türkischen Markt

- Dolfin ist ein etablierter, diversifizierter Vertriebshändler mit umfassender Reichweite in den Bereichen Gesundheitswesen, Krankenhäuser, Rettungsdienste und Verbraucher und sollte es den VIVI-Produkten ermöglichen, Fuß auf dem Markt zu fassen

- Aufgrund von Übergewicht, Ernährung, Urbanisierung und unzureichender Gesundheitsvorsorge ist die Türkei eins der Länder in Europa mit der höchsten Prävalenz für Diabetes

- Eine von vielen Vertriebsvereinbarungen, die im Rahmen der definierten strategischen Expansionsstrategie von TempraMed in Vorbereitung sind

Vancouver, BC, Kanada - 2. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (TempraMed oder das Unternehmen), ein innovativer Hersteller von intelligenten temperaturgesteuerten medizinischen Geräten, freut sich bekannt zu geben, dass es mit Dolfin Salk Ürünleri (Dolfin Salk) eine endgültige Alleinvertriebsvereinbarung abgeschlossen hat, um die VIVI-Produktreihe von TempraMed zur Temperaturstabilisierung von Medikamenten in der gesamten Türkei zu vermarkten und zu verkaufen.

Dolfin Salk wurde 2002 gegründet und ist einer der angesehensten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Medizingeräten und -produkten in der Türkei. Das Unternehmen bedient eine breite Palette von Interessenvertretern im Gesundheitswesen, einschließlich führender öffentlicher und privater Krankenhäuser, Notfall-/Rettungsdienste, Bildungseinrichtungen und Gesundheitsbehörden der Provinz. Dolfin Salk hat eine nationale Präsenz aufgebaut, die auf Zuverlässigkeit, Kundenservice und technologischer Innovation basiert, und stellt gleichzeitig erstklassige medizinische Lösungen im ganzen Land bereit.

Die Türkei ist aufgrund von Übergewicht, Ernährung, Urbanisierung und unzureichender Gesundheitsvorsorge eins der Länder mit der höchsten Prävalenz für Diabetes in Europa. Der türkische Diabetesmarkt bietet für TempraMed bedeutende Marktchance. Ungefähr 10 Millionen Menschen in der Türkei leben mit Diabetes; schätzungsweise 1,5 Millionen Patienten verwenden Insulin, und eine zusätzliche Anzahl nutzt GLP-1-Medikamente. Ein großer Teil dieser Patienten ist auf temperaturempfindliche Medikamente angewiesen, die aufgrund der täglichen Temperaturschwankungen sehr anfällig für Qualitätsverlust sind. Die VIVI-Produkte von TempraMed machen herkömmliche Kühlung überflüssig und schützen wichtige Medikamente wie Insulin, EpiPens, Biologika, Fertilitätsmedikamente und GLP-1-Therapien durch eine patentierte intelligente Isolierungstechnologie vor extremen Temperaturen.

Als einer der führenden medizinischen Vertriebshändler in der Türkei, der auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte in der Beschaffung, der Bedienung und der Lieferung klinischer Produkte zurückblicken kann, ist Dolfin dank seiner engen Beziehungen zu Notfallversorgungszentren, Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen und individuellen Patientennetzwerken ein leistungsstarker Kommerzialisierungspartner. Diese Vereinbarung beschleunigt unsere Expansion in einen großen und schnell wachsenden Diabetes-Markt und trägt dazu bei, dass Insulinanwender in der gesamten Türkei ihre Medikamente unter realen Bedingungen sicher schützen können, sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. Diese Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer strategischen Expansionspläne, unsere Vertriebsabdeckung in ganz Europa und darüber hinaus weiter auszubauen. Wir setzen unsere festgelegte Strategie weiter um und planen in den nächsten 12 Monaten, (1) unser Produktangebot weltweit zu erweitern, (2) neue Produkte und vertikale Märkte in unser Portfolio aufzunehmen und (3) unser B2C-Geschäft zur Förderung neuer institutioneller und B2B-Partnerschaften zur effizienten Skalierung des Geschäfts zu nutzen.

Wir setzen uns seit mehr als zwei Jahrzehnten dafür ein, innovative medizinische Lösungen in die Türkei zu bringen, und VIVI ist anders als alles, was derzeit auf unserem Markt erhältlich ist, sagte Tolga ORUÇOLU, General Manager von Dolfin Salk. Anwender von Insulin und anderen temperaturempfindlichen Arzneimitteln benötigen einen zuverlässigen Schutz der Medikamente in extremen Umgebungen, auf Reisen und in Alltagsszenarien, in denen Temperaturschwankungen unvermeidbar sind. Das Produktportfolio von TempraMed bietet eine validierte Lösung, die Zuverlässigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit ohne Kühlung oder tägliche Wartung bietet. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft mit TempraMed und die Einführung seiner Produkte in das türkische Gesundheitswesen.

Diese Vereinbarung stärkt die globale Vermarktungsstrategie von TempraMed, die einen Übergang von Online-B2C-Kanälen zu Apothekennetzwerken, regionalen Vertriebshändlern, Versicherern und institutionellen Partnern im Gesundheitswesen vorsieht. Die Partnerschaft mit Dolfin Salk soll die Marktdurchdringung bei insulinabhängigen und GLP-1-anwendenden Patienten und Anbietern, darunter Krankenhäuser, Hausarztpraxen, Diabetesberater und nationale Einkaufsorganisationen, beschleunigen.

Mit mehr als acht weltweiten Patenten baut TempraMed den kommerziellen Zugang zu seiner proprietären Technologie weiter aus - einer kompakten, wartungsfreien Lösung, die temperaturempfindliche injizierbare Medikamente über längere Zeiträume schützt und so das Risiko von Qualitätsverlust, Verderb oder verminderter therapeutischer Wirkung ausschließt.

Über Dolfin Salk Ürünleri

Dolfin Salk Ürünleri wurde 2002 gegründet und hat sich zu einem der führenden Anbieter von Medizinprodukten und medizinischem Zubehör in der Türkei entwickelt. Das Unternehmen bietet Ambulanz- und Notfallausrüstung, Krankenhausausstattung, Rettungsgeräte, Medizinprodukte und hochwertige Verbrauchsmaterialien. Dolfin Salk betreut wichtige Gesundheitseinrichtungen, darunter Universitätskliniken, Militärkrankenhäuser, Kommunen, Privatkliniken, und Hausarztpraxen, sowie Einrichtungen im Bildungs- und Verbraucherbereich. Der Erfolg von Dolfin Salk beruht auf innovativem Design, kundenorientierter Produktentwicklung, effizientem Vertrieb und Kundendienst sowie einem schnellen landesweiten Vertrieb. Weitere Informationen finden Sie hier: www.myvivi.com.tr

Instagram: https://www.instagram.com/dolfinsagliktr?igsh=MW4zaHN0d3F2dTh0ZA=

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61583643358336&name=xhp_nt__fb__action__open_user

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte. Diese funktionieren jahrelang rund um die Uhr ohne Aufladen oder externe Stromversorgung. Mit einer bewährten Produktlinie - darunter VIVI Cap und VIVI Epi - und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente - überall und jederzeit. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Ron Nagar

Chief Executive Officer

TempraMed Technologies Ltd.

Ansprechpartner für Investoren:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: die Rolle, die Dolfin bei der Einführung der Lösungen von TempraMed auf dem türkischen Markt spielen wird; die Erwartungen hinsichtlich der Marktnachfrage nach den Produkten von TempraMed in der Türkei; das globale Expansionsprogramm des Unternehmens in Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika und Asien; der Fokus des Unternehmens auf die Einbettung der Technologie von TempraMed in Einzelhandels- und klinische Ökosysteme; und die Erwartungen, dass die Partnerschaft die temperaturgerechte Lagerung von Medikamenten zum globalen Standard machen, die Ergebnisse verbessern, Verschwendung reduzieren und die Sicherheit für Patienten erhöhen wird. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, darunter: dass die Vertriebsvereinbarung mit Dolfin möglicherweise nicht die erwarteten Vorteile bringt; dass die Marktakzeptanz langsamer als erwartet sein könnte; dass das Unternehmen bei der Umstellung von B2C- auf B2B-Kanäle mit Herausforderungen konfrontiert sein könnte; regulatorische oder wettbewerbliche Herausforderungen in neuen Märkten; ungünstige Marktbedingungen; Änderungen der Zinssätze und Wechselkurse; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und sollten daher aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit nicht übermäßig berücksichtigt werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören die allgemeinen Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

