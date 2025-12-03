EQS-News: TenneT Germany legt Debt Issuance Programme über 35 Milliarden Euro auf

EQS-News: TenneT GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges

TenneT Germany legt Debt Issuance Programme über 35 Milliarden Euro auf



03.12.2025

Maria-Elena Richter



+49 (0)151 2178 4235



maria-elena.richter@tennet.eu





TenneT Germany legt Debt Issuance Programme über 35 Milliarden Euro auf

TenneT Germany gibt die erstmalige Auflage eines Debt Issuance Programmes (DIP) mit einem Gesamtvolumen von 35 Milliarden Euro bekannt. Das Programm bildet den Rahmen für künftige Anleihe-Emissionen am internationalen Kapitalmarkt und ist ein weiterer Meilenstein beim Aufbau eines robusten Finanzierungsrahmens für TenneT Germany.

„Das Debt Issuance Programme schafft eine solide Grundlage für eine nachhaltige und flexible Finanzierung im Einklang mit unseren strategischen Zielen. Nach der erfolgreichen Einführung unseres Green Finance Frameworks ist dies ein weiterer wichtiger Schritt, um TenneT Germany an den europäischen Kapitalmärkten weiter zu etablieren. Die frühzeitige Veröffentlichung des Programms bietet Investoren ein Höchstmaß an Transparenz und stellt sicher, dass wir gut auf kommende Kapitalmarkttransaktionen vorbereitet sind“, sagte Dr. Markus Binder, Chief Financial Officer von TenneT Germany.

Das DIP ermöglicht TenneT Germany die Emission von Senior- und Hybridanleihen in verschiedenen Währungen und Laufzeiten. Damit erweitert das Unternehmen seine Finanzierungsmöglichkeiten und stärkt den Zugang zu internationalen Investorengruppen. Die Deutsche Bank fungiert als Arranger, Linklaters als Counsel von TenneT Germany und White & Case als Counsel des Arranger und der Dealer-Banken. Der Basisprospekt wurde durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg genehmigt.



Die Auflage des Programms folgt auf die Veröffentlichung des Green Finance Frameworks und des European Green Bond Factsheets am 11. November 2025 und unterstreicht die konsequente Ausrichtung von TenneT Germany auf nachhaltige Finanzierungsinstrumente im Einklang mit den strategischen Unternehmenszielen.



Über TenneT Germany

TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland (bezogen auf die Stromkreislänge, installierte Leistung und Größe der Regelzone; Stand 31. Dezember 2024). Das Unternehmen betreibt kritische Infrastrukturen für den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Mit seinen rund 5.000 Mitarbeitern baut, betreibt und wartet das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über 14.000 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Unser Wachstum wird durch eine sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert. TenneT Germany ist Teil der TenneT Group, dem europäischen Marktführer im grenzüberschreitenden Netzausbau und Pionier bei der Anbindung des europäischen Festlands an eine der weltweit größten erneuerbaren Energiequellen, die Nordsee.

