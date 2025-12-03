IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Kritische Metalle: Milliardärin investiert massiv in Seltene Erden-Firma

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Kritische Metalle: Milliardärin investiert massiv in Seltene Erden-Firma

Die USA und China gönnen sich eine Atempause bei ihren Handelskonflikten. So wird Beijing seine Exportbeschränkungen für Seltene Erden für ein Jahr aussetzen wird. Im Gegenzug werden die US-Amerikaner ihre Zölle für bestimmte Produkte senken.

Aktienkurse profitierten von Handelskonflikt

Der Boom bei Seltenen Erden wurde in den vergangenen Monaten durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China angetrieben. Die Amerikaner hatten Technologieexporte für Produkte wie Chips ausgesprochen und die Volksrepublik mit teils dreistelligen Zollraten unter Druck gesetzt. Beijing reagierte mit Exportkontrollen bei Seltenen Erden, wo sie sowohl die globale Produktion als auch die Verarbeitung dominieren. US-Firmen kamen teils gar nicht mehr an die begehrten Rohstoffe heran, die unter anderem bei Militärtechnik, in der Raumfahrt, bei Smartphones oder auch Windturbinen quasi unersetzlich sind. Die Aktien von Firmen mit Seltene Erden-Projekten schossen monatelang in die Höhe und konnten sich teils vervielfachen.

Temporäre Einigung zwischen Beijing und Washington

Nun gibt es aber eine kleine Atempause - zumindest für ein Jahr. So haben die USA und China Ende Oktober 2025 bei einem Treffen zwischen den beiden Staatschefs eine wichtige Einigung erzielt. Die Vereinbarung sieht vor, dass China seine Exportbeschränkungen für diese strategisch wichtigen Rohstoffe für ein Jahr aussetzt und im Gegenzug die USA ihre Zölle auf bestimmte chinesische Produkte deutlich senken. Durch die jetzt getroffene Einigung werden amerikanische und europäische Hochtechnologie- und Rüstungsindustrien kurzfristig entlastet, denn diese Rohstoffe sind für die Herstellung vieler Elektronikprodukte wie Smartphones, Bildschirme und Elektromotoren sowie strategischer Technologien essentiell. Die Einigung gilt zunächst für ein Jahr und kann jährlich neu verhandelt werden. Zusätzlich zu der Lockerung der Exportbeschränkungen hat China zugesagt, mehr amerikanische Agrarprodukte zu kaufen, und will gegen den illegalen Handel mit Fentanyl effektiver vorgehen.

Verhaltene Reaktion der Börsen

Die Börsen haben aber nur verhalten reagiert, dennoch wurden bei manchen Werten die aufgelaufenen Gewinne mitgenommen. Die Einigung zwischen den Supermächten gilt als fragil und ohne langfristige Garantien sieht die Börse die Vereinbarung skeptisch. Zwei Beispiele zeigen, dass beide Parteien weiter mit harten Verhandlungen oder gar einer Eskalation rechnen. So verhandeln die USA parallel mit anderen Staaten wie Australien und fördern weiterhin heimische Unternehmen, um eine eigene Lieferkette außerhalb Chinas aufzubauen. An diesem Ziel dürfte das Land festhalten, wodurch die langfristigen Aussichten für Firmen im Bereich Seltene Erden ungetrübt sind. Ein Absichtsvereinbarung mit Australien wurde bereits getroffen. Das Volumen wird auf rund 8,5 Mrd. US-Dollar geschätzt. Das Land will down under will so massiv die eigenen Unternehmen unterstützen, die im Bereich kritischer Metale unterwegs sind. Auf der anderen Seite will China die strengen Exportkontrollen beibehalten. So kann das Reich der Mitte im Fall der Fälle schnell reagieren.

Milliardärin baut Position bei St. George Mining auf!

Offenbar sieht die Australierin Gina Reinhart schon lange Chancen im Bereich Seltene Erden. Sie hat bereits in zwei der größten Seltene Erden-Produzenten außerhalb Chinas investiert, Lynas Rare Earth und MP Materials; zudem hält sie Anteile an zwei weiteren Entwicklungsfirmen für Seltene Erden aus Australien. Jüngst führte sie eine Finanzierungsrunde bei St. George Mining (0,11 AUD; AU000000SGQ8) an. So hat ihr Unternehmen Hancock Prospecting insgesamt 22,5 AUD investiert zu einem Preis von 0,10.AUD je Aktie. Weitere 50 Mio. AUD kamen von nordamerikanischen und europäischen Investoren. Somit kann St. Geroge Mining sein Araxá-Projekt in Brasilien vorantreiben. Die Mittel werden verwendet, um die Schätzung der Mineralressource zu aktualisieren, Genehmigungen für das Projekt zu erhalten, sowie metallurgische Testarbeiten einschließlich der Entwicklung einer Pilotanlage durchzuführen. Zudem reicht das Kapital, um eine Machbarkeitsstudien für den Bau der Mine zu finanzieren. In dem Vorkommen finden sich laut St. George Mining sechs der zehn wichtigsten kritischen Mineralien, die die USA benötigen. Zusätzlich zu Niob beherbergt Araxá die Seltenen Erden Samarium, Lutetium, Terbium, Dysprosium und Gadolinium - sowie die Schlüsselrohstoffe Neodym und Praseodym.. Somit könnte Araxá zu einem wichtigen Seltene Erden-Lieferanten der Vereinigten Staaten werden.

Bisher verfügt das Araxá-Projekt über eine JORC-konforme Ressourcenschätzung mit 41,2Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,68% Niobpentoxid sowie 40,6Millionen Tonnen mit 4,13% an Seltenen Erden. Bei Seltenen Erden weist das Vorkommen damit eine der höchsten Grade außerhalb Chinas auf und ist vom Volumen der Mineralisierung vergleichbar mit dem Mountain Pass-Projekt von MP Materials in den USA. Derzeit laufen Bohrarbeiten und St. George Mining hofft, dass sich die Ressource noch deutlich vergrößern lässt. Zusätzlich dazu hat St. George Mining die Weiterverarbeitung der Materialien im Blick. Dazu schloss man mit dem US-Konzern REAlloys eine strategische Allianz. REAlloys produziert Hochleistungs-Magnetmaterialien aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) und Samarium-Kobalt (SmCo) für Organisationen der US-Regierung, darunter die Defense Logistics Agency (DLA) und das AMES National Laboratory (AMES) des US-Energieministeriums. Außerdem ist man für US-amerikanische Industrieunternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Elektronik tätig. Dementsprechend könnte St. George Mining am Boom der Seltenen Erden in den Staaten partizipieren.

Analysten mit hohen Kurszielen

Angesichts der Marktentwicklungen haben Analysten kürzlich ihre Kursziele für St. George Mining deutlich angehoben. Evolution Capital sieht Potenzial und gab ein Kursziel von 0,31 AUD bekannt. Petra Capital, einer der größten Broker Australiens, gab grünes Licht und sieht ein Kursziel von 0,44 AUD. Nun hat auch Australiens größte Investmentbank St. George Mining unter die Lupe genommen. Die Analysten von Macquarie gaben eine Outperform-Bewertung ab und sehen ein 12-Monats-Kursziel von 0,20 AUD für die Aktie. Das wäre fast eine Verdopplung des aktuellen Kurses in naher Zukunft, wobei Macquarie auch ein optimistisches Szenario mit einem Kurs von 0,50 AUD pro Aktie prognostiziert

Quellen:

- China reduziert Export von Seltenerdmagneten: https://www.spiegel.de/wirtschaft/handelskrieg-china-bremst-export-seltener-erde-magneten-sorge-wegen-abhaengigkeit-a-d4b824f9-e9ac-45c9-ba5a-40dc053a76b5

- US-Regierung steigt bei Trilogy Metals ein: https://trilogymetals.com/news-and-media/news/trilogy-metals-announces-strategic-investment-by-us-federal-government/

- USA und Australien beschließen weitreichende Kooperation im Rohstoffbereich: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/seltene-erden-usa-australien-china-100.html

- G7 wollen Abhängigkeit von China reduzieren: https://www.reuters.com/world/china/g7-weighs-price-floors-rare-earths-counter-chinas-dominance-sources-say-2025-09-24/

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler St George Mining oder Nebenwerte.

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.