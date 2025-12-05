IRW-News: Future Fuels Inc.: Future Fuels beginnt mit der Beantragung von Bohrgenehmigungen in Hornby; Marketing Update

IRW-PRESS: Future Fuels Inc.: Future Fuels beginnt mit der Beantragung von Bohrgenehmigungen in Hornby; Marketing Update

Vancouver, British Columbia, 4. Dezember 2025 / IRW-Press / Future Fuels Inc. (TSXV: FTUR) (FWB: S0J) (Future Fuels oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es offiziell das Genehmigungsverfahren für Bohrungen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt Hornby Basin (das Hornby-Projekt oder das Projekt) eingeleitet hat, das sich etwa 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet.

Future Fuels hat mit der Einreichung der erforderlichen Unterlagen für den Vorschlag eines Explorationsprogramms im Hornby-Projekt begonnen, das im Sommer 2026 beginnen soll. Das Programm umfasst voraussichtlich bis zu 10.000 Meter Diamantbohrungen mit bis zu zwei helikoptertransportablen Bohrgeräten. Future Fuels plant außerdem geologische Kartierungen, Explorationsarbeiten, geochemische Probenahmen, Drohnen-Fotogrammetrie, geophysikalische Boden- und Luftmessungen sowie Bohrlochuntersuchungen. In der Nähe von Mountain Lake ist ein saisonales, mit Hubschraubern versorgtes Explorationscamp für 25 Personen geplant, dessen gesamte Infrastruktur gemäß den Richtlinien von Nunavut errichtet wird. Die Bohrlochstandorte werden vor Beginn der Bodenarbeiten dem Nunavut Water Board (NWB) und der Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC) vorgelegt, und alle Bohrstellen werden vor dem Bohrbeginn einer archäologischen Untersuchung unterzogen. Die Nunavut Planning Commission hat zuvor bestätigt, dass das Projekt außerhalb der Gebiete liegt, die einem regionalen Flächennutzungsplan unterliegen.

Future Fuels wird weiterhin über den Fortgang des Genehmigungsverfahrens für die Exploration berichten.

Marketing Update

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. November 2025 gibt das Unternehmen bekannt, dass es das maximale Budget seines am 31. Oktober 2025 verlängerten Vertrags mit der MCS Market Communication Service GmbH (MCS) für die weitere Erbringung einer Reihe von Online-Marketingdienstleistungen, darunter die Erstellung von Kampagnen und die Produktion von Marketingmaterialien sowie Research und Analysen, um bis zu 155.000 Euro erhöht hat. Die Dienstleistungen werden voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2025 oder bis zur Ausschöpfung des Budgets erbracht. MCS oder seinen Auftraggebern wurden keine Wertpapiere als Vergütung zur Verfügung gestellt.

Erklärung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo. (NAPEG Licence #L5576), ist ein Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Properties. Herr Rodway hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Future Fuels Inc.

Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels ist das Projekt Hornby, das das gesamte 3.407 km² große Hornby-Becken im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, darunter auch das historische System Mountain Lake. Darüber hinaus besitzt Future Fuels das Konzessionsgebiet Covette in der Region James Bay in Quebec, das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.

Für das Board of Directors

FUTURE FUELS INC.

Rob Leckie

CEO und Direktor

info@futurefuelsinc.com

604-681-1568

X: @FutureFuelsInc

www.futurefuelsinc.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Marktbedingungen und die Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt Hornby, die Aussichten der dem Projekt Hornby zugrunde liegenden Mineral-Claims, die sich noch nicht in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden, die erwarteten geschäftlichen und betrieblichen Aktivitäten des Unternehmens und die Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Exploration und des Ausbaus des Projekts Hornby. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten, gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow zu generieren, um seinen gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und möglicherweise nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt; dass Mineralexplorationspläne sich ändern und neu definiert werden können, basierend auf einer Reihe von Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens; und die allgemeine Wirtschafts- und Geschäftslage. Diese Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen angesehen wurden, als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82085

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82085&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA36118K1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.