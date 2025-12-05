The Bottom Line: FOMC-Sitzung, US-Arbeitsmarktdaten und geldpolitische Entscheidungen
Die kommende Woche wird von der FOMC-Sitzung geprägt. Die Mitglieder beraten über die geldpolitische Ausrichtung, nachdem zuletzt zwei Zinssenkungen erfolgt sind.
Parallel stehen wichtige Veröffentlichungen an: In den USA erscheinen der JOLTS-Report für Oktober und September sowie der Employment Cost Index für das dritte Quartal. Beide Berichte liefern zentrale Daten zum Arbeitsmarkt und zur Lohnentwicklung.
International bleibt die Geldpolitik im Fokus: Die SNB, die RBA und die BoC halten Sitzungen ab und überprüfen ihre aktuellen Leitzinsen.
