The Bottom Line: FOMC-Sitzung, US-Arbeitsmarktdaten und geldpolitische Entscheidungen

Die kommende Woche wird von der FOMC-Sitzung geprägt. Die Mitglieder beraten über die geldpolitische Ausrichtung, nachdem zuletzt zwei Zinssenkungen erfolgt sind.

Parallel stehen wichtige Veröffentlichungen an: In den USA erscheinen der JOLTS-Report für Oktober und September sowie der Employment Cost Index für das dritte Quartal. Beide Berichte liefern zentrale Daten zum Arbeitsmarkt und zur Lohnentwicklung. International bleibt die Geldpolitik im Fokus: Die SNB, die RBA und die BoC halten Sitzungen ab und überprüfen ihre aktuellen Leitzinsen. Jetzt lesen: Jetzt lesen: UniCredit – The Bottom Line