Ferrari-Aktie unter Druck - Morgan Stanley wird vorsichtiger

(dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Ferrari sind am Montag mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 331,70 Euro an das Ende des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gefallen.

Zuvor hatten die Analysten von Morgan Stanley die Papiere des Sportwagenbauers von "Overweight" auf "Equalweight" abgestuft und das Kursziel von 520 auf 425 US-Dollar gesenkt. Damit entspricht das neue Ziel rund 365 Euro.

Der Jahresverlust von Ferrari weitete sich damit auf rund 20 Prozent aus; die Papiere testeten damit auch die jüngste Unterstützung um 330 Euro./mis/stw/zb