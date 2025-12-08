Italienischer Sportwagenbauer
Ferrari-Aktie unter Druck - Morgan Stanley wird vorsichtiger
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: yousang/Shutterstock.com
(dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Ferrari sind am Montag mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 331,70 Euro an das Ende des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gefallen.
Zuvor hatten die Analysten von Morgan Stanley die Papiere des Sportwagenbauers von "Overweight" auf "Equalweight" abgestuft und das Kursziel von 520 auf 425 US-Dollar gesenkt. Damit entspricht das neue Ziel rund 365 Euro.
Der Jahresverlust von Ferrari weitete sich damit auf rund 20 Prozent aus; die Papiere testeten damit auch die jüngste Unterstützung um 330 Euro./mis/stw/zb
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
WechselBörsenneulinge TKMS und Aumovio ziehen in MDax ein - Dax bleibt unverändert04. Dez. · Reuters
Rheinmetall, Renk, HensoldtRüstungswerte steigen deutlich nach Putin-Kritik an Europa02. Dez. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Powell riskiert Turbulenzen an den Märktengestern, 20:18 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitikgestern, 09:00 Uhr · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße