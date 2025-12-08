EQS-News: SMT Corp erweitert ISO/IEC 17025- und SAE AS6171-Akkreditierungen auf britisches Labor und stärkt damit seine globalen Fähigkeiten zur Fälschungserkennung

EQS-News: SMT Corp / Schlagwort(e): Produkteinführung

SANDY HOOK, Connecticut, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- SMT Corp, ein Weltmarktführer im Bereich Beschaffung und fortschrittliche Prüfung von elektrischen, elektronischen und elektromechanischen (EEE) Komponenten, hat heute eine bedeutende Erweiterung seines Akkreditierungsportfolios bekannt gegeben. Die vom ANSI National Accreditation Board (ANAB) erteilten Akkreditierungen des Unternehmens gemäß ISO/IEC 17025:2017 und SAE AS6171 umfassen nun offiziell auch das britische Labor SMT Labs UK Ltd.

Diese erweiterte Akkreditierung unterstreicht die technische Kompetenz des britischen Standorts von SMT bei der Durchführung wichtiger Tests zum Aufspüren verdächtiger und gefälschter Komponenten und stärkt damit die internationalen Qualitätssicherungskapazitäten des Unternehmens. Das britische Labor befindet sich in 6 Stirling Park, Laker Road, Rochester, Kent, ME1 3QR, Vereinigtes Königreich, und ist nun für eine umfassende Reihe von zerstörungsfreien, mechanischen und elektrischen Prüfungen akkreditiert.

Zu den wichtigsten akkreditierten Prüfverfahren gehören:

Zerstörungsfreie Prüfung: AS6171/5: 2D-Radiographie (X-Ray) Untersuchung/Inspektion, AS6171/3: Röntgenfluoreszenz (X-Ray Fluorescence, XRF), AS6171/2: Visuelle Inspektion.

Mechanische Prüfung: AS6171/2: Resistenz gegen Lösungsmittel (Resistance to Solvents, RTS)/Kratztest, Dynasolve / 1-Methyl-2-Pyrrolidinon, AS6171/2: Verpackungskonfiguration und Abmessungen, AS6171/4: Entkapselung und Würfelüberprüfung.

Elektrische Prüfung: AS6171/7: Prüfung passiver Bauelemente.

Mit dieser Erweiterung erfüllen sowohl die Hauptniederlassung von SMT in Sandy Hook, Connecticut, als auch SMT Labs UK Ltd. die strengen Anforderungen der Norm ISO/IEC 17025:2017 und des SAE AS6171-Akkreditierungsprogramms zur Erkennung verdächtiger/gefälschter Teile. Die Einrichtung in Sandy Hook verfügt über umfangreiche Kapazitäten zur Durchführung von Tests gemäß AS6171 High Risk Level 2 (HRL2), während das Labor im Vereinigten Königreich für Tests gemäß AS6171 Moderate Risk Level 2 (MRL2) akkreditiert ist.

„Dies ist ein entscheidender Meilenstein für SMT und unser Engagement, weltweit erstklassige Testdienstleistungen anzubieten", erklärte Richard Hodgson, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von SMT Corp. „Durch die Aufnahme unseres britischen Labors in den ANAB-akkreditierten Geltungsbereich von ISO/IEC 17025 und AS6171 erhalten unsere Kunden im Vereinigten Königreich und in Europa direkten Zugang zu einer vollständig akkreditierten Einrichtung, die ein Höchstmaß an Fälschungserkennung, Qualitätssicherung und Integrität der Lieferkette gewährleistet."

Die aktualisierte Akkreditierung trägt die Zertifikatsnummer AT-1733 und ist gültig bis zum 22. Oktober 2026. Der aktuelle Geltungsbereich, Version 017, wurde zuletzt am 2. Dezember 2025 aktualisiert.

SMT Corp mit Hauptsitz in Sandy Hook, Connecticut, ist ein führender Anbieter von Beschaffungs-, Prüf- und Fälschungsschutzdienstleistungen für elektrische, elektronische und elektromechanische (EEE) Komponenten. SMT ist nach ISO/IEC 17025 und AS6171 durch ANAB akkreditiert und verpflichtet sich, technische Exzellenz zu liefern und ein robustes Qualitätsmanagementsystem für Labore aufrechtzuerhalten, um die Zuverlässigkeit der globalen Lieferkette zu unterstützen.

