Trading-Chance Platin: 76 Prozent Trefferquote

Platin wird hauptsächlich industriell genutzt, wobei die Automobilindustrie mit Abgaskatalysatoren den größten Anteil ausmacht (oft 30-40% oder mehr), gefolgt von der chemischen Industrie, der Elektronik und wachsend in der Wasserstofftechnologie (Brennstoffzellen). Schmuck macht ebenfalls einen großen Anteil aus (ca. 25% global, in den USA sogar bis zu 60%), ergänzt durch Anwendungen in der Medizin (Implantate, Herzschrittmacher) und als Anlagegut. Der hohe industrielle Nutzungsgrad (ca. 92-95%) macht Platin stark von der Konjunktur abhängig.

Hauptanwendungsbereiche und Anteile:

· Automobilindustrie: Der größte Einzelposten; in Katalysatoren zur Abgasreinigung, insbesondere bei Dieselfahrzeugen und Hybridautos, sowie zunehmend in der Wasserstoffmobilität.

· Schmuck: Ein bedeutender Markt, besonders in den USA, wo ein Großteil des Platins zu Schmuck verarbeitet wird.

· Industrie (Chemie, Elektronik): Katalysatoren in der chemischen Produktion (z.B. Salpetersäure), Thermoelemente, Elektroden und in der Elektronik (Festplatten).

· Zukunftstechnologien (Wasserstoff): Wichtig für Elektrolyseure (grüner Wasserstoff) und Brennstoffzellen, was die Nachfrage steigern könnte.

· Medizin: Aufgrund der Biokompatibilität in Herzschrittmachern, Stents, Zahn- und anderen Implantaten.

· Anlage: Als Edelmetall zur Diversifikation von Portfolios (ca. 5-10% bei Anlegern).

Wichtige Fakten:

· Hohe industrielle Nutzung: Über 90% des Platins fließen in industrielle Anwendungen.

· Abhängigkeit: Die starke industrielle Nachfrage führt zu Preisschwankungen je nach Wirtschaftslage.

· Seltenheit: Platin ist seltener als Gold und wird daher oft als wertvoller angesehen.

Die Veränderungen (Diesel-Ban, Verlagerung auf E-Mobilität) haben den Preis jedoch jahrelang belastet und deutlich unter dem Goldpreis gehalten. 2025 ist allerdings das Comeback-Jahr für dieses Edelmetall.

Starke Saisonalität zwischen Dezember und Februar

Auch wenn 2023 und 2024 hiervon abweichende Verläufe zeigten, so macht ein Blick in die Statistik sehr klar: Die kalte Jahreszeit ist die Zeit für steigende Platin-Notierungen. Vom Ende der Baisse 2001/02 abgesehen waren Dezember, Januar und Februar fast immer positiv und brachten die mit Abstand größten durchschnittlichen Zugewinne. Im Dezember steigt der Platinpreis im Schnitt um 2,09 Prozent. Februar ist der zweitstärkste Monat mit durchschnittlich 2,35 Prozent Zugewinn. Der eindeutig größte Pacemaker ist jedoch der Januar mit 3,94 Prozent Preisanstieg im 25-Jahres-Durchschnitt.

Wenn man versucht, saisonale Effekte auszunutzen, dann ist es sinnvoll, auf zusammenhängende Zeiträume zu setzen. Hier haben wir den stärksten zusammenhängenden Drei-Monats-Zeitraum. Bei zusammenhängenden Zeiträumen stecken in der Regel eher fundamentale Triebkräfte dahinter, als wenn man ein kurzes, allein stehendes Zeitfenster handelt.

Angebotsdelle zu dieser Jahreszeit

Märkte bewegen sich viel logischer, als viele private Börsianer dies ahnen. „Kann das wirklich so einfach sein?“, lautet häufig die Frage, wenn wir in einem Seminar die hinter den saisonalen Setups stehenden fundamentalen Basiseffekte erklären. Und die Antwort lautet: „Ja, es ist im Grunde einfach.“ Preise werden stets von Angebot und Nachfrage bestimmt. Und beide sind nicht konstant über den gesamten Jahreszeitraum.

Manchmal sind es ganz banale Begebenheiten, wie eine große Ferienzeit (siehe Delle bei z.B. Aktien in Juli/August), die zu einer spezifischen Preistendenz führen. Die saisonale Stärke um den Jahreswechsel herum hat unter anderem damit zu tun, dass die Minen in Südafrika zu dieser Jahreszeit (in Q1) 10% weniger produzieren, als im restlichen Jahr. Viele Arbeiter haben zum Jahreswechsel Ferien/Urlaub und kehren erst Mitte Januar wieder zurück. Die Produktion ist in Q1 darum stark reduziert. Ein knapperes Angebot führt meist zu steigenden Preisen, wenn es keine überlagernden oder gegenläufigen Effekte gibt.

Wir handeln Top-Setups zu dieser Jahreszeit

Wir handeln zu 100 Prozent systematisch und klar Regelbasiert. Darunter sind rein saisonale Strategien, wie die, die wir heute vorstellen, aber auch Ausbruchs-Strategien, die eine zeitliche Konditionierung haben. Hinter allen Strategien (auch hinter den Ausbruchs-Setups) stehen fundamental starke Basis-Effekte, wie der oben beschrieben auf Platin.

Ab Dezember arbeiten in verschiedensten Ansätzen aus unserem Fundus Long-Trades auf das Edelmetall. Diese haben unterschiedliche Haltedauern, Ein- und Ausstiegszeitpunkte. Alle haben eine Trefferquote von mindestens 76 Prozent gemeinsam. Exemplarisch hier ein Screenshot unserer Original-Schulungsunterlagen, die ein saisonales Trading-Setup illustriert, bei dem vom 21.12. bis 17.02. des Folgejahres Long im Platin gehandelt wird. Der Trade hat einen festen zugehörigen Stop-Loss, den wir hier aber im Sinne unserer zahlenden Kunden nicht kommunizieren können.

Spannend ist: die gelben Balken in unserer Grafik zeigen den zwischenzeitlichen Maximalen Draw Down für jeden einzelnen Trade. Und dort lässt sich ersehen, wie gering die Ausschläge gen Süden in diesem Zeitfenster ausfallen. Im Durchschnitt legt Platin zwischen Mitte Dezember und Ende Februar acht Prozent zu. Das ist herausragend viel, wenn man sich bewusst macht, dass der Preis im Durchschnitt über 20 Jahre Betrachtungszeitraum nur 4,5 Prozent zulegt. Der Drei-Monats-Zeitraum ist zwar nur in drei von vier Fällen positiv, doch ist es für jeden Rohstoff-Trader aus unserer Community ein „must have“, diesen Trade alljährlich zu machen.

In den letzten beiden Jahren war die klassische Saisonalität ausgehebelt. Der Platinpreis schwächelte zum Jahresbeginn. Ähnlich wie für Gold gestern kommuniziert, ist es auch hier so, dass wir nach zwei Ausreißer-Jahren für die bevorstehenden fünf Jahre eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit einer Über-Performance in diesem Trading-Setup haben.

Fazit

Edelmetalle sind die großen Gewinner 2025, und Platin unmittelbar hinter Silber der zweitstärkste Performer überhaupt. Die Saisonalität ist bis Ende Februar positiv, und wir kommen aus zwei Jahren, in denen diese Regelmäßigkeit ausnahmsweise nicht auftrat. Wir wissen um die dahinter stehenden fundamentalen Effekte und dürfen darum davon ausgehen, dass sich entsprechend starke Trades auftun werden, durch die der statistische Erwartungswert mittelfristig wieder getroffen wird. Damit auch Sie an einer möglichen positiven Entwicklung partizipieren können, haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht. Es schadet sicher auch hier nicht, seinen vorgesehenen Einsatz auf mehrere Tranchen zu verteilen.

Unlimited Turbo Bull Optionsschein auf Platin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 1193,933 USD. Bei einem aktuellen Preis von 1644 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,57. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ272Z.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1800 und 2000 USD

Unterstützungen: 900 und 1200 USD

Unlimited Turbo Bull Optionsschein auf Platin

Basiswert Platin WKN PJ272Z ISIN DE000PJ272Z5 Basispreis 1193,933 USD K.O.-Schwelle 1193,933 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,57 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.