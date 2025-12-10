IRW-News: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed beruft den führenden Diabetesforscher Professor Dr. Lutz Heinemann in sein Advisory Board

IRW-PRESS: TempraMed Technologies Ltd.: TempraMed beruft den führenden Diabetesforscher Professor Dr. Lutz Heinemann in sein Advisory Board

Der renommierte Experte für Insulinpharmakologie, Diabetestechnologie und die Stabilität temperaturempfindlicher Medikamente verstärkt das wissenschaftliche Führungsteam von TempraMed.

Vancouver, BC - 10. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (TempraMed oder das Unternehmen), ein Innovator im Bereich der Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, gab heute die Berufung von Professor Dr. Lutz Heinemann, einem weltweit anerkannten Diabetesforscher, in sein Advisory Board bekannt. Seine Berufung stärkt die wissenschaftliche Basis von TempraMed weiter, während das Unternehmen sein Portfolio an thermisch stabilen Technologien der nächsten Generation für temperaturempfindliche Medikamente erweitert.

Prof. Heinemann ist international anerkannt für seine Pionierarbeit, die eine Brücke zwischen Insulinpharmakologie, Diabetestechnologie und Arzneimittelstabilitätsforschung schlägt. Als Mitbegründer des Profil Institute for Metabolic Research und ehemaliger Managing Editor des Journal of Diabetes Science and Technology spielte er eine zentrale Rolle bei Fortschritten im Bereich Insulinkinetik, kontinuierliche Glukosemessung (Continuous Glucose Monitoring/CGM), der künstlichen Bauchspeicheldrüse und der klinischen Umsetzung neuer Diabetestechnologien.

Zusätzlich zu Innovationen bei Geräten hat Prof. Heinemann grundlegende Forschungsergebnisse veröffentlicht, die die kritischen Auswirkungen der Temperatur auf Insulin und andere Arzneimittel auf Peptidbasis demonstrieren und verdeutlichen, wie eine unsachgemäße Lagerung außerhalb der Kühlkette die Wirkstärke beeinträchtigen, die therapeutische Wirksamkeit verringern und die Patientensicherheit gefährden kann. Seine kombinierten Kompetenzen - grundlegendes wissenschaftliches Verständnis in Verbindung mit praxisnahen Erkenntnissen über den Umgang mit Medikamenten - positioniert ihn als globale Autorität in Bezug auf die klinischen Auswirkungen thermischer Instabilität.

Als Forscher, der jahrzehntelang untersucht hat, wie sich Temperaturschwankungen auf die Stabilität und Sicherheit von Insulin und anderen injizierbaren Medikamenten auswirken, habe ich in der Praxis miterlebt, wie reale Lagerungsbedingungen die Behandlungsergebnisse gefährden können. Die Technologien von TempraMed bieten eine wissenschaftlich fundierte und praktische Lösung für diese seit langem bestehende Herausforderung. Ich freue mich, dem Advisory Board beizutreten und die Mission des Unternehmens zur Verbesserung der Medikamentensicherheit und -zuverlässigkeit für Patienten auf der ganzen Welt zu unterstützen, so Prof. Dr. Lutz Heinemann.

Ron Nagar, CEO von TempraMed, sagte: Wir freuen uns, Herrn Prof. Heinemann im Advisory Board von TempraMed begrüßen zu dürfen. Sein Beitrag zur Diabetesforschung hat das globale Verständnis des Insulinverhaltens, der technologischen Innovation und der Arzneimittelstabilität geprägt. Sein Fachwissen ist von unschätzbarem Wert für uns, da wir weiterhin Lösungen entwickeln, die das tägliche Leben von Personen mit chronischen Krankheiten verbessern, indem sie sicherstellen, dass ihre Medikamente sicher, wirksam und zuverlässig bleiben - egal, wo das Leben sie hinführt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Heinemann. Seine Expertise und Beratung werden für uns beim weiteren Ausbau unseres globalen Angebots von entscheidender Bedeutung sein.

Strategische Bedeutung für TempraMed

Prof. Heinemanns umfassender Hintergrund erweitert die Fähigkeiten von TempraMed in mehreren Bereichen mit hoher Priorität:

- Globale Partnerschaften: Stärkung der Zusammenarbeit von TempraMed mit potenziellen Partnern wie Pharmaunternehmen, Kostenträgern, klinischen Netzwerken, digitalen Gesundheitsplattformen und führenden Anbietern von Diabetestechnologien, um gemeinsame Innovationen voranzutreiben, den Vertrieb auszuweiten und eine breite Marktakzeptanz zu fördern.

- Marktzugang und Aufklärung: Unterstützung bei der Gestaltung der Aufklärung von Ärzten und Patienten zum Umgang mit temperaturempfindlichen Medikamenten.

- Klinische Validierung und Erbringung von Nachweisen: Unterstützung der wissenschaftlichen Studien von TempraMed über Arzneimittelstabilität, Adhärenz und klinische Anwendungsfälle.

- Technologiebewertung: Fachkundige Einblicke in die Gerätefunktionalität, Leistungsanforderungen und die Integration in digitale Gesundheitssysteme.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie - darunter VIVI Cap und VIVI Epi - und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente - überall und jederzeit. Mit Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

