Märkte heute

Paramount greift Netflix an – Allianz und Nvidia im Blick

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: HelloFresh, Thyssenkrupp, Allianz, Volkswagen, Toll Brothers, Uber, Tesla, Deere, Oracle, Nvidia, Paramount.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Allianz – Partnerschaft mit Oaktree

Die Allianz startet ein neues Kapitel und öffnet sich stärker für Kapital aus dem Markt. Warum das neue Syndicate 1890 eine besondere Rolle spielt – und welche strategischen Vorteile dahinterstecken. 

Nvidia – Exporte, KI und neue Partnerschaften

Neue Chip-Freigaben, frische Investorengespräche und ambitionierte KI-Pläne. Warum Nvidia erneut im Mittelpunkt steht – und welche Fragen sich nun stellen. 

Paramount vs. Netflix – ein Übernahmeduell mit Folgen

Paramount erhöht das Angebot, Netflix bleibt zuversichtlich, WBD prüft. Was die verschiedenen Parteien antreibt – und was Anleger im Hinterkopf behalten sollten.  

