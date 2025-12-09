Paramount greift Netflix an – Allianz und Nvidia im Blick

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Allianz – Partnerschaft mit Oaktree

Die Allianz startet ein neues Kapitel und öffnet sich stärker für Kapital aus dem Markt. Warum das neue Syndicate 1890 eine besondere Rolle spielt – und welche strategischen Vorteile dahinterstecken.

Nvidia – Exporte, KI und neue Partnerschaften

Neue Chip-Freigaben, frische Investorengespräche und ambitionierte KI-Pläne. Warum Nvidia erneut im Mittelpunkt steht – und welche Fragen sich nun stellen.

Paramount vs. Netflix – ein Übernahmeduell mit Folgen

Paramount erhöht das Angebot, Netflix bleibt zuversichtlich, WBD prüft. Was die verschiedenen Parteien antreibt – und was Anleger im Hinterkopf behalten sollten.