Trading-Chance GBP/USD: Rallye bis März?

Was sind Intermarkets?

Märkte bewegen sich nicht zufällig, sondern stets aufgrund von fundamentalen Einflüssen. Das können Wettereinflüsse bei Rohstoffen sein, politische Entscheidungen, Knappheits- oder Überproduktions-Situationen. Für viele Märkte sind aber auch die Zinsen ganz wesentliche Einflussfaktoren.

Nun wirken diese Einflussfaktoren aber mehrheitlich zeitversetzt auf den Preis des Referenzmarktes. Wir haben also eine Ursache/Wirkungs-Verzögerung zwischen zum Beispiel dem veränderten Zinsniveau und dem Ankommen der Zinsveränderung in der Wirtschaft oder bei den Rohstoffpreisen. Am Beispiel von Leitzinsen lässt sich dies recht gut veranschaulichen. Wenn heute die US-Notenbank die Zinsen senkt, wie gestern erst wieder getan, dann werden mitnichten sofort die Kreditzinsen bei den Banken günstiger. Und es gibt auch nicht schlagartig mehr Kreditangebote seitens der Banken. Allein die Entscheidungsprozesse benötigen eine Weile. Leihen wir uns bei der Notenbank günstiges Geld? Wenn ja, welche Art von Krediten bieten wir an und mit welchem Zins? Anschließend muss das Kreditangebot kommuniziert werden, und dann muss es Interessenten aus der Wirtschaft, sowie private Kreditnehmer geben, die einen Antrag stellen. Es folgt ein Prüfungs- und Bewilligungsprozess, und DANN erst ist der Zinseffekt auch in Form von einer Investition auch realwirtschaftlich angekommen.

Bei Rohstoffen veranschaulicht die fundamentale Kausalität zwischen zum Beispiel Mais und Magerschwein (Lean Hogs) das Intermarket-Verhältnis und den Zeitversatz ausgezeichnet. Mais ist das Haupt-Futtermittel bei der Schweinemast. Es ist folgerichtig ein Kostenfaktor für den Preis von Magerschwein. Verteuern sich die Futtermittel, wird sich im Normalfall auch der Fleischpreis verteuern. Nun kaufen die Mastbetriebe jedoch die Futtermittel nicht täglich in kleinen Mengen im Supermarkt, sondern vorab für die jeweilige Mast-Saison. Ergo: der Fleischpreis vom Dezember beinhaltet den Mais-Preis vom Sommer. Denn die Mastzeit beläuft sich auf zirka fünf Monate. Anhand dieser Beispiele können Sie sehen, wie wir uns Intermarket-Zusammenhänge zu Nutzen machen können, wenn wir diese kennen. Und genau das machen wir selbstverständlich auch bei Währungen, wie dem Britischen Pfund.

Die fundamentale Basis für diesen Forecast

Auf Währungskurse wirken sich besonders stark die Zinsniveaus aus. Genau genommen spielen bei einem Wechselkurs, wie dem GBP/USD die Zinsdifferenzen zwischen den beiden Währungsräumen eine ganz maßgebliche Rolle. Zinsen sind immer relativ direkt an die Wirtschaftskraft gekoppelt.

Kapital sucht sich prinzipiell die attraktivste Verzinsung. Natürlich muss man dabei berücksichtigen, dass höhere Zinsen meist auch höhere Ausfallrisiken bedeuten, denn im Endeffekt sind Zinsen nichts anderes als Risikoprämien. Darum kann man nicht pauschal sagen, dass das Kapital immer dorthin strömen muss, wo die Zinsen hoch sind. Doch speziell bei den großen Währungsregionen lässt sich diese Tendenz mehrheitlich erkennen. Und genau dies machen wir uns bei unserem GBP-Forecast zu Nutzen.

Er misst die Differenz zwischen der Rendite der 10-jährigen Anleihen aus Großbritannien vs. Jener aus den Vereinigten Staaten. Diese sich ständig verändernde Kurve wird um einen gewissen Faktor in die Zukunft projiziert, sprich auf der Zeitskala nach rechts verschoben. So erhalten wir eine beeindruckend nutzenstiftende Forecast-Projektion, die sehr viele Treffer mit ausgezeichnetem Timing vorweisen kann. Natürlich kann nicht jedes Fraktal zu 100 Prozent akkurat vorgezeichnet werden – das versteht sich von selbst. Aber wir haben viele Treffer und die meisten auch sehr präzise vom Timing her.

Die Prognose: Aufwärts bis März!?

Die rote Linie im unteren Teil des Charts repräsentiert unseren Intermarket-Forecast für den Wechselkurs GBP/USD, den wir im großen Chart-Fenster (oben) sehen. Anhand der senkrecht-gepunkteten Linien und der blauen Pfeile haben wir kenntlich gemacht, was der Forecast in welchem Zeitfenster prognostiziert hatte. Die meisten Prognosen waren nicht nur richtig, sondern auch sehr präzise. Man muss hierbei bedenken, dass die potenziellen Bewegungen knapp eineinhalb Jahre in die Zukunft gerichtet sind. Jetzt sehen Sie beispielsweise die Prognose der Aufs und Abs bis Mitte 2027! Wichtig beim Lesen unseres Forecasts ist, dass es nur darum geht, das Timing (von wann bis wann) und die Schwungrichtung (aufwärts oder abwärts) richtig zu antizipieren. Die Dimension (Höhe) einer Bewegung wird hier nicht prognostiziert. Ein starker Anstieg im Forecast kann im tatsächlichen Verlauf durchaus auch mal einen relativ kleinen Trend bringen. Es geht nur um das Wann und um die zugehörige Richtung.

Und hier sehen wir, dass die Prognose seit dem 10. November aufwärts gerichtet ist. Eine Beschleunigung setzt im Forecast ab der ersten Dezember-Woche ein. Die Aufwärts-Tendenz reicht bis Ende Februar/Ende März. In den kommenden zweieinhalb bis drei Monaten stehen aus Intermarket-Sicht die Ampeln für das Britische Pfund also auf grün.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Der zinsbasierte Forecast zeigt bis in den März aufwärts für das Pfund gegenüber dem Dollar. Entsprechend suchen wir in dieser Zeit verstärkt Long-Chancen für das Währungspaar. Wir haben ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, mit dem Sie an einer möglichen positiven Entwicklung partizipieren können. Nachfolgend stellen wir Ihnen dieses vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf GBP/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 1,2619 USD. Bei einem aktuellen Preis von 1,3356 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 17,72. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UN1580.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,38 USD

Unterstützungen: 1,28 bis 1,30 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN UN1580 ISIN DE000UN15808 Basispreis 1,2619 USD K.O.-Schwelle 1,2619 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 17,72 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

