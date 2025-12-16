EQS-NVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 04.11.2025, 10:59 Uhr CET/CEST - aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG

Korrektur der Veröffentlichung vom 04.11.2025, 10:59 Uhr CET/CEST - aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



16.12.2025 / 11:22 CET/CEST

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Korrektur einer Veröffentlichung vom 04.11.2025

1. Angaben zum Emittenten

aap Implantate AG

Lorenzweg 5

12099 Berlin

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit X Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) 31.10.2025 Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

13.909.408

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache: Deutsch Unternehmen: aap Implantate AG Lorenzweg 5 12099 Berlin Deutschland Internet: www.aap.de

