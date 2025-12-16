W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-NVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 04.11.2025, 10:59 Uhr CET/CEST - aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG
Korrektur der Veröffentlichung vom 04.11.2025, 10:59 Uhr CET/CEST - aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

16.12.2025 / 11:22 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Korrektur einer Veröffentlichung vom 04.11.2025

1. Angaben zum Emittenten

aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
XAusgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)31.10.2025
 Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

13.909.408
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Internet:www.aap.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2246502 16.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
aap Implantate
NVR
aap Implantate

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economy14. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden