EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

16.12.2025 / 14:00 CET/CEST
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 16.12.2025
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: Marathon Asset Management Limited
Sitz: London
Staat: United Kingdom
4. Namen der Aktionäre: Brown Brothers Harriman
Bank of New York Mellon
JP Morgan Chase
Northern Trust
HSBC
State Street Bank & Trust Company
5. Datum der Schwellenberührung: 15.12.2025
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
Summe von
7.A + 7.B in %
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
5,10 %
0,00 %
5,10 %
109 497 697
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
4,92 %
4,92 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000831706
|5 587 004
|5,10 %
|Subsumme A
|5 587 004
|5,10 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.1
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.2
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☒ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☐ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
The shares referred to in this disclosure correspond to a number of funds and accounts managed by the portfolio managers under the control of Marathon Asset Management Limited. Marathon Asset Management controls a total of 6,439,571 shares on behalf of underlying investors, but only has authority to vote in connection with 5,587,004 of those shares.
London am 16.12.2025
16.12.2025 CET/CEST
|Deutsch
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|www.wienerberger.com
2246508 16.12.2025 CET/CEST
