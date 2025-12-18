Dax-Anleger warten auf neue Impulse

Dax-Widerstand 24.000 24.450 Dax-Unterstützung 23.880 23.750

Dax-Rückblick:

Der Dax rutschte gestern unter die wichtige Unterstützung um 24.000 Punkte und gab im Anschluss bis in den unteren 23.900er Bereich nach. Heute morgen verläuft der Handel bislang recht zäh und ohne größere Dynamik im Vorfeld des am Nachmittag anstehenden Zinsentscheids der EZB.

Dax-Ausblick:

Die Dynamik im Dax hat bereits deutlich nachgelassen in den vergangenen beiden Tagen - ein Zeichen, dass ein Teil der Händler bereits im Jahresendurlaub ist. Heute Vormittag bewegte sich der Index innerhalb von einer Handelsstunde in einer Spanne von knapp 30 Punkten - ein eher seltenes Schauspiel um diese Tageszeit.

Der Bereich um 24.000 bis 24.030 Punkte fungiert nun kurzfristig als Widerstandszone. Das kurzfristige Chartbild lässt allerdings derzeit keine vernünftigen Prognosen zu, zumal am Nachmittag der EZB-Entscheid und die anschließende Pressekonferenz mit Christine Lagarde ansteht. Aussagen der EZB-Chefin haben das Potenzial für ordentlich Bewegung zu sorgen - in beide Richtungen. Entsprechend ist die Seitenlinie aktuell eine gute Option.