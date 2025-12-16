Dax verlässt wichtigen Aufwärtstrendkanal nach unten

Dax-Widerstand 24.600 24.450 Dax-Unterstützung 24.000 23.900

Dax-Rückblick:

Der Dax startete gestern schwächer in die neue Handelswoche. Diese Schwäche setzt sich heute Vormittag im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts weiter fort - der Index setzt unter die untere Trendkanalbegrenzung im 4-Stundenchart zurück.

Dax-Ausblick:

Der Aufwärtstrendkanal im 4-Stundenchart der vergangenen knapp vier Wochen wurde heute Vormittag klar gebrochen - ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite. Hält die wichtige Unterstützung um 24.000 Punkte nicht, dürfte die Weihnachtsrally dieses Jahr ausfallen. In dem Falle wäre ein größerer Rücksetzer zu favorisieren, zurück Richtung 23.500 Punkte.

Oberhalb von 24.000 Punkten bleibt die Käuferseite allerdings vorerst weiter im Spiel. Der heutige Nachmittag mit dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht könnte bereits eine Vorentscheidung bringen, ob der aktuelle Rücksetzer lediglich eine technische Korrektur im Aufwärtstrend ist oder Teil einer größeren Verkaufswelle wird.