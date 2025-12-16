W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 16.12.2025

Dax verlässt wichtigen Aufwärtstrendkanal nach unten

onvista · Uhr
Dax-Widerstand24.60024.450
Dax-Unterstützung24.00023.900

Dax-Rückblick:

Der Dax startete gestern schwächer in die neue Handelswoche. Diese Schwäche setzt sich heute Vormittag im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts weiter fort - der Index setzt unter die untere Trendkanalbegrenzung im 4-Stundenchart zurück.

Dax-Ausblick: 

Der Aufwärtstrendkanal im 4-Stundenchart der vergangenen knapp vier Wochen wurde heute Vormittag klar gebrochen - ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite. Hält die wichtige Unterstützung um 24.000 Punkte nicht, dürfte die Weihnachtsrally dieses Jahr ausfallen. In dem Falle wäre ein größerer Rücksetzer zu favorisieren, zurück Richtung 23.500 Punkte.

Oberhalb von 24.000 Punkten bleibt die Käuferseite allerdings vorerst weiter im Spiel. Der heutige Nachmittag mit dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht könnte bereits eine Vorentscheidung bringen, ob der aktuelle Rücksetzer lediglich eine technische Korrektur im Aufwärtstrend ist oder Teil einer größeren Verkaufswelle wird.

Dax Chart
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5S1L) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 10,00 (Stand: 16.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU6EN6) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 7,00 (Stand: 16.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

