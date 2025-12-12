Dax Chartanalyse 12.12.2025
Käufer im Dax dominieren weiter - nächstes Kursziel ist erreicht
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
|Dax-Widerstand
|24.600
|24.450
|Dax-Unterstützung
|24.000
|23.900
Dax-Rückblick:
Der Dax testete gestern morgen erfolgreich die Unterstützung um 24.000 Punkte. Dies war die Basis für eine kräftige 300-Punkte-Rally am Nachmittag. Diese setzte sich heute Vormittag zunächst fort, der Index kletterte über das Novemberhoch bei 24.441 Punkten, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.
Dax-Ausblick:
Mit der Marke von 24.441 Punkten wurde das nächste Kursziel auf der Oberseite abgearbeitet. Ausgehend von diesem Niveau ist zunächst eine Konsolidierung innerhalb des aufwärts gerichteten Trendkanals im 4-Stundenchart zu präferieren in den kommenden Stunden.
Neue Verkaufssignale bringt erst ein Bruch der unteren Trendkanalbegrenzung (Linie schwarz). Bis dahin behalten die Käufer das bessere Blatt. Ein schönes Wochenende allen Lesern!
Quelle: Tradingview
Werbung
Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5S1L) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 10,00 (Stand: 12.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU5EAW) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 8,00 (Stand: 12.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Das könnte dich auch interessieren
Dax Chartanalyse 11.12.2025Dax-Unterstützung um 24.000 Punkte hält erneut - Entscheidung steht angestern, 11:17 Uhr · onvista
Dax Chartanalyse 09.12.2025Oberhalb dieser Niveaus bleiben steigende Kurse wahrscheinlich09. Dez. · onvista
Dax Tagesrückblick 11.12.2025Dax bleibt auf Erholungskurs - höchster Stand seit einem Monatgestern, 17:44 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Trotz Erholung: Diese Software-Aktie steht vor dem nächsten Rücksetzergestern, 14:30 Uhr · onvista
PlusTrading-Impuls
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung