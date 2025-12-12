Dax-Widerstand 24.600 24.450 Dax-Unterstützung 24.000 23.900

Dax-Rückblick:

Der Dax testete gestern morgen erfolgreich die Unterstützung um 24.000 Punkte. Dies war die Basis für eine kräftige 300-Punkte-Rally am Nachmittag. Diese setzte sich heute Vormittag zunächst fort, der Index kletterte über das Novemberhoch bei 24.441 Punkten, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Mit der Marke von 24.441 Punkten wurde das nächste Kursziel auf der Oberseite abgearbeitet. Ausgehend von diesem Niveau ist zunächst eine Konsolidierung innerhalb des aufwärts gerichteten Trendkanals im 4-Stundenchart zu präferieren in den kommenden Stunden.

Neue Verkaufssignale bringt erst ein Bruch der unteren Trendkanalbegrenzung (Linie schwarz). Bis dahin behalten die Käufer das bessere Blatt. Ein schönes Wochenende allen Lesern!