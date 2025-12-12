W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 12.12.2025

Käufer im Dax dominieren weiter - nächstes Kursziel ist erreicht

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.60024.450
Dax-Unterstützung24.00023.900

Dax-Rückblick:

Der Dax testete gestern morgen erfolgreich die Unterstützung um 24.000 Punkte. Dies war die Basis für eine kräftige 300-Punkte-Rally am Nachmittag. Diese setzte sich heute Vormittag zunächst fort, der Index kletterte über das Novemberhoch bei 24.441 Punkten, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick: 

Mit der Marke von 24.441 Punkten wurde das nächste Kursziel auf der Oberseite abgearbeitet. Ausgehend von diesem Niveau ist zunächst eine Konsolidierung innerhalb des aufwärts gerichteten Trendkanals im 4-Stundenchart zu präferieren in den kommenden Stunden.

Neue Verkaufssignale bringt erst ein Bruch der unteren Trendkanalbegrenzung (Linie schwarz). Bis dahin behalten die Käufer das bessere Blatt. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5S1L) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 10,00 (Stand: 12.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU5EAW) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 8,00 (Stand: 12.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 1,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 11.12.2025
Dax-Unterstützung um 24.000 Punkte hält erneut - Entscheidung steht angestern, 11:17 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 10.12.2025
Dax-Anleger nehmen vor dem Zinsentscheid Gewinne mit10. Dez. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 09.12.2025
Oberhalb dieser Niveaus bleiben steigende Kurse wahrscheinlich09. Dez. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Tagesrückblick 11.12.2025
Dax bleibt auf Erholungskurs - höchster Stand seit einem Monatgestern, 17:44 Uhr · onvista
Dax bleibt auf Erholungskurs - höchster Stand seit einem Monat
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktgestern, 11:51 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden