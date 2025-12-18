IRW-News: High Tide Inc.: High Tide begrüßt historische Präsidialverordnung zur Neuklassifizierung von Cannabis und zur Erstattung von CBD-Produkten durch Medicare

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide begrüßt historische Präsidialverordnung zur Neuklassifizierung von Cannabis und zur Erstattung von CBD-Produkten durch Medicare

Das Unternehmen bestätigt, dass es die Möglichkeiten für eine Lizenzierung seiner Einzelhandelsmarke Canna Cabana in den USA prüft

NuLeaf Naturals und FAB CBD evaluieren Medicare-konforme Produktkategorien

CALGARY, AB, 18. Dezember 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel fokussiertes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen - begrüßten heute die vom Weißen Haus erlassene Präsidialverordnung zur Neuklassifizierung von Cannabis sowie die Ankündigung der Centers for Medicare & Medicaid Services, voraussichtlich ein Pilotprogramm zu starten, das bestimmten Leistungsempfängern von Medicare eine kostenlose Behandlung mit CBD ermöglicht.

Diese Präsidialverordnung ist einer der bedeutendsten Schritte in der Reform der US-Bundesgesetze zu Cannabis seit mehr als 50 Jahren. Die Neueinstufung ist zwar keine vollständige Legalisierung, aber die Ankündigung des Präsidenten bezüglich der Erstattung von CBD-Produkten durch Medicare ist eine besonders wichtige Entwicklung, die auf eine wachsende parteiübergreifende Dynamik hin zu einer vernünftigeren Cannabis- und CBD-Politik hindeutet, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

High Tide hat erfolgreich ein differenziertes Einzelhandelsmodell in mehreren Jurisdiktionen etabliert und ist weiterhin gut positioniert, um die sich bietenden Chancen zu nutzen, insbesondere in der Kategorie der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte, so Herr Grover weiter. Unsere führenden US-CBD-Marken NuLeaf Naturals und FAB CBD entwickeln derzeit Produktkategorien, die mit Medicare kompatibel sind, um eine mögliche Aufnahme in die Zusatzleistungen von Medicare Advantage zu unterstützen. Dabei bauen wir auf unseren bestehenden CGMP-zertifizierten Betrieben und unserem großen Direktkundenstamm auf. Parallel dazu prüfen wir Strukturen, die eine Ausweitung von Canna Cabana durch Lizenzierung auf den US-Markt ermöglichen könnten, während wir gleichzeitig die Compliance mit unseren NASDAQ- und TSXV-Notierungen aufrechterhalten. Angesichts von bereits rund vier Millionen US-Kunden in unserer Datenbank sehen wir ein bedeutendes langfristiges Potenzial sowohl auf dem bundesweit konformen CBD-Wellness-Markt als auch auf den regulierten Cannabismärkten.

Angesichts der bevorstehenden Neuklassifizierung von Cannabis hat das Unternehmen damit begonnen, die Machbarkeit einer Expansion seiner erfolgreichen Ladengeschäftsmarke Canna Cabana in die Vereinigten Staaten durch ein Lizenzmodell zu prüfen. Parallel dazu sind die aus Hanf gewonnenen CBD-Marken des Unternehmens, NuLeaf Naturals und FAB CBD, gut positioniert, um von der Neuklassifizierung und der möglichen Aufnahme von CBD-Produkten in die Zusatzleistungen von Medicare Advantage zu profitieren. Unterstützt wird diese Positionierung durch THC-freie und breitbandige Produktformate, die mit den konformen Medicare-Leistungskatalogen, CGMP-zertifizierten Betrieben und USDA-Bio-Produktzertifizierungen übereinstimmen. Die Breite, Größe und Premium-Positionierung von NuLeaf ermöglichen eine langfristige Führungsposition in dieser Kategorie durch ein spezielles, Medicare-fähiges Angebot. Das zweckorientierte, vereinfachte Dosierungssortiment von FAB ist dagegen darauf ausgelegt, eine schnellere Einführung in die Medicare-Advantage-Pläne zu unterstützen. Sowohl NuLeaf als auch FAB werden aufgrund der heutigen Nachrichten mit der Bewertung von Medicare-konformen Produktkategorien beginnen.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, bekannt zu geben, dass es die Firma IR Agency (die Agentur) zum 19. Dezember 2025 erneut damit beauftragt hat, Investor-Relations-Dienstleistungen zu erbringen und die Kommunikation des Unternehmens mit bestehenden und potenziellen Aktionären, der Investment-Community und Stakeholdern zu unterstützen. Gemäß der Vereinbarung, die am 19. Dezember 2025 in Kraft tritt und eine Laufzeit von bis zu einem Jahr hat, wird die Agentur verschiedene Aktivitäten durchführen. Dazu gehören die Kommunikation von Unternehmensinformationen an die Finanzwelt, die Erstellung von Unternehmensprofilen, deren Verbreitung in den Medien sowie der Aufbau einer digitalen Community. All dies erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen erhält die Agentur für die Monate, in denen das Unternehmen ihre Dienste in Anspruch nimmt, eine Gebühr in Höhe von 140.000 US$ pro Monat. Diese wird streng auf der Grundlage einer Dienstleistungsgebühr gezahlt, in Übereinstimmung mit der TSX Venture Exchange Policy 3.4 sowie im Verhältnis zum Tätigkeitsbereich und den finanziellen Ressourcen des Unternehmens. Die Agentur mit Sitz in Newark, New Jersey, deren Geschäftsführer Rafael Pereira ist, steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Weder die Agentur noch ihre Geschäftsführer halten direkt oder indirekt eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens oder das Recht, eine Beteiligung zu erwerben.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 218 inländischen Läden und einem internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Im Jahr 2025 sicherte sich das Unternehmen als erster nordamerikanischer Cannabis-Anbieter ein Standbein im stationären Handel in Deutschland. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinischen Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investorenkontakt

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen dazu: ob das Pilotprogramm wie angekündigt durchgeführt wird, ob das Unternehmen seine Marke Canna Cabana durch Lizenzierung in die Vereinigten Staaten bringen kann, während es die Anforderungen der NASDAQ- und TSXV-Börsen erfüllt, ob Nuleaf Naturals und FAB CBD davon profitieren werden, ob das Unternehmen seinen Erfolg in den Vereinigten Staaten wiederholen kann und ob weitere Reformen in Richtung einer vollständigen Legalisierung stattfinden werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

