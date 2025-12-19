PayPal unter Druck: Downgrades, FedEx stark, Nike im Umbruch

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

PayPal – Analysten werden vorsichtiger

Mehrere große Investmenthäuser ziehen die Reißleine. Im Zentrum stehen strukturelle Fragen rund um Wachstum, Produktumsetzung und künftige Ertragskraft – und die Geduld des Marktes.

FedEx – Starkes Quartal, vorsichtiger Ausblick

Die Zahlen überzeugen klar, getragen vom B2B-Geschäft und operativer Disziplin. Gleichzeitig mahnt das Management für das kommende Quartal zu etwas mehr Zurückhaltung.

Nike – Nordamerika glänzt, China bremst

Der Turnaround zeigt erste Fortschritte, aber Margen, Lagerabbau und regionale Unterschiede bleiben die zentralen Stellschrauben für die nächsten Quartale.