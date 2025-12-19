W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Märkte heute

PayPal unter Druck: Downgrades, FedEx stark, Nike im Umbruch

Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Douglas, Accenture, Rivian, Realty Income, Sherwin Williams, Applied Digital, DoorDash, Joby Aviation, PayPal, FedEx, Nike.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

PayPal – Analysten werden vorsichtiger

Mehrere große Investmenthäuser ziehen die Reißleine. Im Zentrum stehen strukturelle Fragen rund um Wachstum, Produktumsetzung und künftige Ertragskraft – und die Geduld des Marktes. 

FedEx – Starkes Quartal, vorsichtiger Ausblick

Die Zahlen überzeugen klar, getragen vom B2B-Geschäft und operativer Disziplin. Gleichzeitig mahnt das Management für das kommende Quartal zu etwas mehr Zurückhaltung. 

Nike – Nordamerika glänzt, China bremst

Der Turnaround zeigt erste Fortschritte, aber Margen, Lagerabbau und regionale Unterschiede bleiben die zentralen Stellschrauben für die nächsten Quartale.  

