Trading-Chance GBP/USD: Gestaffelte Einstiegs-Chance?

Der Commitment of Traders Report

Einmal wöchentlich, jeweils am Freitag Abend wird der sogenannte Commitment of Traders Report von der CFTC in den USA veröffentlicht. Darin werden transparent alle Stand Dienstag der gleichen Woche offenen Positionen (Futures) veröffentlicht. Dabei sind die Positionen in mehrere Händlergruppen unterteilt:

Dealer Intermediary

Das sind große Finanzinstitute, die verbriefte Produkte auf das Underlying anbieten und sich über den Terminmarkt hedgen. Sie sind das, was die Produzenten bei Rohstoffen sind, wenn man eine Analogie bemühen möchte.

Asset Manager:

Dabei handelt es sich um große institutionelle Adressen/Fonds, die zumeist trendfolgend agieren. Sie sind große Spekulanten.

Leveraged Funds:

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich bei dieser Händlergruppe um institutionelle Adressen, die gehebelt handeln.

Other Reportables:

Das sind kleinere Spekulanten, die den Markttrend kaum prägen, jedoch mitunter sehr smart agieren. Nicht selten sind diese nahe der Markttiefs bullish und unweit der lokalen Hochs bearish.

Das Open Interest

Ein weiteres wichtiges Element des CoT-Reports ist das Open Interest. Es bildet die Anzahl aller offenen, noch nicht durch ein Gegengeschäft geschlossenen Kontrakte ab. Das Open Interest selbst ist kaum aussagekräftig, außer, dass es anzeigt, wann viele neue Positionen aufgemacht werden und wann viele geschlossen werden. Ein steigendes OI wird verursacht von neuen Positionen (Kontrakten), die eröffnet werden, ein sinkendes OI von Positionsschließungen. Spannend wird es dann, wenn wir schauen, welche Händlergruppe welchen Anteil am Open Interest (OI) hält. Je höher der Anteil der Dealer Intermediary (bei Financials) im Open Interest ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Markt alsbald in diese Richtung tendieren wird. Derzeit stammen 55,6 Prozent aller Longs (gekaufte Kontrakte) von den Dealer Intermediary und nur 16 Prozent aller Shorts (verkaufte Kontrakte). Unsere Historie zeigt, dass der Anteil am Short Open Interest zwischen 5 Prozent (bullish) und 38 Prozent (bearish) wechselt. Mit derzeit 16 Prozent sind wir bereits in einem relativ bullishen Milieu, haben aber noch Restrisiken.

Darum ist auch hier geboten, seine Einsätze moderat zu halten und das vorgesehene Kapital auf mehrere Tranchen zu verteilen. So ist das eherne Problem des Timings weitestgehend behoben.

Die Dealer Intermediary (rot) haben zuletzt ihre Positionen erhöht. Genau das hat das Open Interest (lila) nach oben getrieben. Das sagt aus, dass neue Positionen eröffnet wurden, und zwar von den „ruhigen Händen“. Es muss kurzfristig durchaus noch etwas Varianz gen Süden einkalkuliert werden, doch mittelfristig sollte das aktuelle Niveau eine gute Basis für einen spürbaren Anstieg des Pfunds gegenüber dem US-Dollar sein.

Vergleichbare Konstellationen finden Sie im Chart Anfang 2012, Ende 2012/Anfang 2013, Anfang 2016, Mitte 2018, Mitte 2019, Mitte 2022 und im Frühjahr 2024. Bis auf eine Ausnahme gab es in der Folgezeit jeweils deutliche Erholungen von „Cable“, wie der Wechselkurs aufgrund des Unterseekabels zwischen Großbritannien und den USA auch genannt wird.

Fazit

Die Ausgangslage mutet zunehmend positiv an für die mittlere Frist. Noch besteht jedoch ein gewisses Rest-Risiko gen Süden, so dass es einmal mehr sinnvoll erscheint, mit kleinen Einsätzen und in mehreren gestaffelten Einstiegen zu agieren. Wenn das Managed Money (grün) zu kaufen beginnt, dürfte der Boden gefunden sein. Um an einem möglichen Anstieg des Pfund gegenüber dem US-Dollar partizipieren zu können, haben wir für Sie ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf GBP/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 1,2678 USD. Bei einem aktuellen Preis von 1,370 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 19. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UN1582.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,38 USD

Unterstützungen: 1,28 und 1,30 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN UN1582 ISIN DE000UN15824 Basispreis 1,2678 USD K.O.-Schwelle 1,2678 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 19 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

