EQS-DD: HWA AG: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, Kauf von Aktien der HWA AG aus einer Barkapitalerhöhung (ohne Bezugsrecht) der Gesellschaft.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Georg
|Nachname(n):
|Riedl
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HWA AG
b) LEI
|529900T4Y9MH9A5TJJ87
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0LR4P1
b) Art des Geschäfts
|Kauf von Aktien der HWA AG aus einer Barkapitalerhöhung (ohne Bezugsrecht) der Gesellschaft.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,04 EUR
|999.998,88 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,04 EUR
|999.998,88 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
