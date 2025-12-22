Dow Jones Industrial Average® - Unglaubliche Erfolgssträhne

+++ Das Thema „Allzeithochs“ ist derzeit allgegenwärtig. Im Reigen der Vorstöße in „uncharted territory“ darf der Dow Jones® nicht fehlen. So endet erneut ein Jahrgang mit neuen Rekordständen (48.887 Punkte). Seit 2013 ergab sich bei den amerikanischen Standardwerten jedes Jahr ein neues Allzeithoch! Eine unglaubliche Erfolgsserie von 13 Jahren mit neuen Rekordständen – damit toppen die US-„blue chips“ die bisherige Rekordserie an Allzeithochs von 1989 bis 2000 +++ Beim Währungspaar EUR/USD steht eine bemerkenswerte Jahreskerze zu Buche. Mit einem dynamischen „bullish engulfing“ gelang die Auflösung der jüngsten Innenstäbe und vor allem der Bruch des langfristigen Abwärtstrends seit 2008. Wann immer derart langfristige Trends zu den Akten gelegt werden, sollten Anlegerinnen und Anleger ganz genau hinhören und hinsehen – ein Schlüsselargument in unserem Jahresausblick +++ Das waren ein paar interessante Fakten zum aktuellen Börsenjahr. Viel spannender ist aber der Blick in die große Glaskugel des Investmentjahrgangs 2026. Deshalb laden wir Sie/Euch schon jetzt ganz herzlich zu unserem technischen Jahresausblick am 7.1.2026 um 18.30 Uhr ein. Mehr Infos auf www.hsbc-zertifikate.de +++

Dow Jones Industrial Average® (Annually)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

