Gold im Höhenlauf – Uber im Analysten-Check & Palo Alto im Fokus

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Gold: Neues Allzeithoch

Gold erreicht neue Höchststände und bleibt saisonal auffällig stark. Die entscheidende Frage: Wie viel Spielraum ist noch drin – und wann wird Timing zum Thema?

Uber: Analysten bleiben optimistisch

Trotz neuer Diskussionen rund um autonomes Fahren sehen Analysten bei Uber weiter Potenzial. Marktanteile, Geschäftsmodell und aktuelle Ereignisse liefern spannenden Gesprächsstoff.

Palo Alto Networks: Top-Pick bei Morgan Stanley

Cybersecurity bleibt ein strukturelles Thema. Warum Plattform-Anbieter bevorzugt werden und Palo Alto besonders hervorsticht, steht heute im Mittelpunkt.