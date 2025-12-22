Gold im Höhenlauf – Uber im Analysten-Check & Palo Alto im Fokus
Heute geht es um folgende Werte: Schaeffler, Hellofresh, TKMS, Gold, Meta, UnitedHealth, Bristol-Myers Squibb, Lamb Weston, Intel, Uber und Palo Alto Networks.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Gold: Neues Allzeithoch
Gold erreicht neue Höchststände und bleibt saisonal auffällig stark. Die entscheidende Frage: Wie viel Spielraum ist noch drin – und wann wird Timing zum Thema?
Uber: Analysten bleiben optimistisch
Trotz neuer Diskussionen rund um autonomes Fahren sehen Analysten bei Uber weiter Potenzial. Marktanteile, Geschäftsmodell und aktuelle Ereignisse liefern spannenden Gesprächsstoff.
Palo Alto Networks: Top-Pick bei Morgan Stanley
Cybersecurity bleibt ein strukturelles Thema. Warum Plattform-Anbieter bevorzugt werden und Palo Alto besonders hervorsticht, steht heute im Mittelpunkt.
