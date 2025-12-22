W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Märkte heute

Gold im Höhenlauf – Uber im Analysten-Check & Palo Alto im Fokus

onvista · Uhr

Heute geht es um folgende Werte: Schaeffler, Hellofresh, TKMS, Gold, Meta, UnitedHealth, Bristol-Myers Squibb, Lamb Weston, Intel, Uber und Palo Alto Networks.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Gold: Neues Allzeithoch

Gold erreicht neue Höchststände und bleibt saisonal auffällig stark. Die entscheidende Frage: Wie viel Spielraum ist noch drin – und wann wird Timing zum Thema? 

Uber: Analysten bleiben optimistisch

Trotz neuer Diskussionen rund um autonomes Fahren sehen Analysten bei Uber weiter Potenzial. Marktanteile, Geschäftsmodell und aktuelle Ereignisse liefern spannenden Gesprächsstoff. 

Palo Alto Networks: Top-Pick bei Morgan Stanley

Cybersecurity bleibt ein strukturelles Thema. Warum Plattform-Anbieter bevorzugt werden und Palo Alto besonders hervorsticht, steht heute im Mittelpunkt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Uber
Palo Alto Networks

