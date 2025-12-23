Der Dax hat am letzten Handelstag der Weihnachtswoche etwas zugelegt. Der Leitindex pendelte dabei in einer relativ engen Spanne. Immerhin: Vor der Pause über die Feiertage reichte es für ein kleines Plus.

So schloss der Dax 0,23 Prozent höher bei 24.340 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,44 Prozent auf 30.302 Zähler nach. Der EuroStoxx 50 schloss moderat im Plus.

Wie schon zum Wochenauftakt hielten sich die wenigen Anleger, die überhaupt noch aktiv waren, zurück. "Auf der Zielgeraden vor dem Fest sind die Handelsplätze der institutionellen Schwergewichte durch den Weihnachtsurlaub bereits weitgehend verwaist", schrieb Frank Sohlleder, Analyst beim Broker Activtrades. Institutionelle Investoren haben ihre Bücher geschlossen. Die Börsenumsätze waren wie schon am Montag gering.

Neue US-Konjunkturdaten, die per Saldo durchwachsen ausfielen, hatten kaum noch Einfluss auf die Kurse. Die US-Wirtschaft - gemessen am Bruttoinlandsprodukt - ist im dritten Quartal mit plus 4,3 Prozent stärker gewachsen als erwartet. Dagegen sind die Aufträge für langlebige Güter im Oktober stärker als prognostiziert gesunken. Im späteren Handelsverlauf stehen noch Zahlen zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen in den USA auf der Agenda.

Mit Blick auf das Weltgeschehen behalten Anleger neben den Bemühungen um eine Lösung für den Ukraine-Krieg auch die Auseinandersetzung zwischen den USA und Venezuela im Auge. Die US-Regierung will Venezuelas autoritär regierenden Präsidenten Nicolas Maduro nach Angaben von Heimatschutzministerin Kristi Noem aus dem Amt jagen.

Autowerte leiden unter mauen Absatzzahlen

Die Aktien der deutschen Autobauer reagierten auf neue Absatzzahlen für Europa mit moderaten Verlusten. Die Volkswagen-Vorzugsaktien verloren 0,7 Prozent tiefer, BMW fielen um 0,5 Prozent. Für die Titel von Mercedes-Benz ging es um 0,3 Prozent abwärts. Die Anteilsscheine der Porsche AG büßten 0,3 Prozent ein. Der Automarkt in der Europäischen Union verzeichnete im November 2,1 Prozent mehr Neuzulassungen als ein Jahr zuvor. Allerdings liegt der Gesamtabsatz weiter deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk darf sein Abnehmmedikament Wegovy in den USA ab Januar als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen. Dies lässt einem Händler zufolge negative Rückschlüsse auf den Pharmaverpackungshersteller Gerresheimer zu, der die Spritzen unter anderem für Novo Nordisk produziert. Die Gerresheimer-Aktien sanken um 2,5 Prozent, jene des Wettbewerbers Schott Pharma büßten 0,4 Prozent ein.

Der Spezialchemie-Konzern Alzchem verlängerte die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig. Damit ist Chef Andreas Niedermaier bis Ende 2028 im Vorstand tätig. Der Vertrag mit Finazchef Andreas Lösler wurde bis Ende 2029 verlängert. Die Alzchem-Papiere verteuerten sich um 1,0 Prozent.

Gold kratzt an nächster Kursmarke

Der Euro stieg am Dienstag. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1786 (Montag: 1,1745) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8485 (0,8514) Euro.

Weiter kein Halten kannte unterdessen der Goldpreis. In der Spitze stieg der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 4.497 US-Dollar und kratzte damit an der nächsten Kursmarke, nachdem er erst tags zuvor die Hürde von 4.400 erstmals übersprang. Zum Handelsende in Frankfurt bröckelten die Gewinne jedoch etwas. Zuletzt notierte der Preis nur noch 0,05 Prozent höher bei 4.462 Dollar. In Euro gerechnet gab Gold marginal nach.

(mit Material von dpa-AFX)