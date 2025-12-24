W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Börsen-News live

BP macht Kasse, EOS und ONDS im Drohnen-Rausch

onvista · Uhr

Heute bespricht Martin folgende Werte: BP, Nike, Elf Beauty, Robinhood Markets, UiPath, Cipher Mining, VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF, Electro Optic Systems und Ondas Holdings.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

BP: Größter Spartenverkauf der Firmengeschichte

BP steht kurz vor einer weitreichenden Portfolio-Entscheidung. Ein milliardenschwerer Verkauf soll Kapital freisetzen und die strategische Ausrichtung neu justieren. Was bedeutet das für Bilanz, Fokus und mittelfristige Erwartungen?

EOS: Neuer Auftrag, wachsender Auftragsbestand

Ein frischer Großauftrag bringt zusätzliche Visibilität. Gleichzeitig zeigt sich, wie konsequent das Unternehmen sein Profil geschärft hat – mit klaren Prioritäten, wachsendem Orderbuch und ambitionierten Zielen für die kommenden Jahre. 

ONDS: Regulierung als möglicher Katalysator?

Neue Vorgaben verändern den US-Markt für Drohnen und Schlüsselkomponenten. Das könnte die Karten neu mischen. Welche Rolle spielt ONDS dabei – und wo liegen Chancen, aber auch operative Stolpersteine?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nike
Robinhood Markets
BP
Electro Optic Systems
UiPath
Ondas Holdings
Cipher Mining
ELF Beauty

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden