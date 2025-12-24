BP macht Kasse, EOS und ONDS im Drohnen-Rausch
Heute bespricht Martin folgende Werte: BP, Nike, Elf Beauty, Robinhood Markets, UiPath, Cipher Mining, VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF, Electro Optic Systems und Ondas Holdings.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
BP: Größter Spartenverkauf der Firmengeschichte
BP steht kurz vor einer weitreichenden Portfolio-Entscheidung. Ein milliardenschwerer Verkauf soll Kapital freisetzen und die strategische Ausrichtung neu justieren. Was bedeutet das für Bilanz, Fokus und mittelfristige Erwartungen?
EOS: Neuer Auftrag, wachsender Auftragsbestand
Ein frischer Großauftrag bringt zusätzliche Visibilität. Gleichzeitig zeigt sich, wie konsequent das Unternehmen sein Profil geschärft hat – mit klaren Prioritäten, wachsendem Orderbuch und ambitionierten Zielen für die kommenden Jahre.
ONDS: Regulierung als möglicher Katalysator?
Neue Vorgaben verändern den US-Markt für Drohnen und Schlüsselkomponenten. Das könnte die Karten neu mischen. Welche Rolle spielt ONDS dabei – und wo liegen Chancen, aber auch operative Stolpersteine?
