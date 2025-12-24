Trader-Interview mit Tipp-Checker Flo: PayPal, Tesla, BioNTech, 21shares HODL & 21shares ALTS

In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Tipp-Checker Flo die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale Trends und Saisonalität.



Während sich die großen Leitindizes seitwärts bewegen, entstehen bei Einzeltiteln mit klaren Zukunftsthemen neue Impulse – sei es durch Digitalisierungsstrategien wie bei PayPal und Tesla, Forschungserfolge im Biotech-Bereich oder den Aufschwung digitaler Assets über Produkte wie 21Shares HODL und ALTS. Entscheidend bleibt, wie sich die Risikobereitschaft zum Jahresende entwickelt und ob sich eine nachhaltige Trendwende in Wachstumsbranchen abzeichnet.



PayPal – Fokus auf Effizienz und Margenverbesserung im Payment-Segment.

Tesla – Produktionsziele im Fokus, Preisdynamik bleibt Herausforderung.

BioNTech – Pipeline rückt in den Vordergrund, Fokus auf Krebsimmuntherapien.

21Shares HODL – Breite Krypto-Diversifikation mit Fokus auf Bitcoin und Ethereum.

21Shares ALTS – Zugang zu alternativen Krypto-Assets, Trendindikatoren stabilisieren sich.

Risikohinweis:

Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.