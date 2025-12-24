WDH/Devisen: Eurokurs nahezu unverändert - EZB-Referenzkurs: 1,1787 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
(Wochentag ergänzt)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Mittwoch nahezu stabil geblieben. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1787 (Dienstag: 1,1786) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8484 (0,8485) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87290 (0,87290) britische Pfund, 183,83 (183,89) japanische Yen und 0,9284 (0,9287) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/he
