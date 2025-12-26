EQS-News: Phemex verbessert das RPI-Ökosystem und setzt neue Liquiditätsbenchmarks für über 210 Handelspaare

EQS-News: Phemex / Schlagwort(e): Produkteinführung

APIA, Samoa, 26. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, eine nutzerorientierte Kryptobörse, kündigte ein wichtiges Upgrade seines Ordersystems zur Preisverbesserung für Privatanleger (RPI) an. Durch die Vertiefung der strategischen Beziehungen zu erstklassigen institutionellen Liquiditätspartnern bietet das erweiterte RPI-Ökosystem nun eine marktführende Tiefe, die gängige Branchenmaßstäbe deutlich übertrifft.

Jüngste Daten einer umfassenden Marktanalyse, die Ende 2025 durchgeführt wurde, zeigen, dass das RPI-Upgrade einen massiven Anstieg der Liquidität in den Kernaktiva von Phemex ausgelöst hat. Basierend auf einer internen vergleichenden Untersuchung der Markttiefe des öffentlichen Orderbuchs (± 0,1 % vom Mittelkurs) im Vergleich zu den Durchschnittswerten erstklassiger Börsen:

BTCUSDT: Die Liquiditätstiefe ist jetzt doppelt so hoch wie der gängige Branchenmaßstab.

ETHUSDT: Die Liquidität hat das beeindruckende Fünffache der durchschnittlichen Marktliquidität erreicht.

SOLUSDT: Die Liquidität ist auf das Fünffache im Vergleich zu leistungsstarken Marktstandards gestiegen.

Top 12 Handelspaare: Die Gesamtliquidität liegt durchweg um das Dreifache über den Anforderungen der Topbrsen.

RPI-Orders sind speziell als Maker-Orders für Privatkunden ausgelegt (manuelle Trader ohne API). Dieses Upgrade sorgt für ein deutlich dichteres Orderbuch und aggressivere Preisstellungen, verengt die Spreads und ermöglicht eine „Preisverbesserung", die häufig über das sichtbare Orderbuch hinausgeht.

Dadurch, dass RPI-Orders ausschließlich mit der Retail-Maker-Liquidität interagieren und damit Hochfrequenz-API-Algorithmen faktisch umgehen, konnte Phemex mit dem erweiterten RPI seine Wettbewerbsvorteile bei der Liquidität über mehr als 210 Handelspaare hinweg sichern. Dies unterstreicht das Engagement von Phemex, ein transparentes sowie leistungsfähiges Umfeld zu schaffen, in dem Privatkunden mit der gleichen Präzision und Ausführungsqualität handeln können wie die großen institutionellen Anbieter.

Informationen zu PhemexPhemex wurde 2019 gegründet und ist eine nutzerorientierte Kryptobörse, der weltweit über 10 Millionen Trader vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die darauf ausgelegt sind, Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und Innovation in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und der Verpflichtung, seine Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, einfachen Zugang zu den Märkten sowie immer neue Chancen bereit, damit Trader auf jedem Erfahrungsniveau wachsen und erfolgreich handeln können.

