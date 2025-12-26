W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Verkehrsminister dämpft Hoffnung auf billigere Flugtickets

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Luftfahrt

Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat darauf hingewiesen, dass die zum 1. Juli 2026 beschlossene Senkung der Luftverkehrssteuer nicht automatisch zu niedrigeren Ticketpreisen führt. «Die Absenkung der Luftverkehrsteuer dient dazu, den Standort wettbewerbsfähiger zu machen, um überhaupt wieder ein ernstzunehmender Mitspieler zu werden. Das ist das Hauptziel der abgesenkten Luftverkehrsteuer», sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe auf die Frage, ob er erwarte, dass die Fluggesellschaften die Senkung eins zu eins an die Reisenden weitergeben würden.

«Der Luftverkehrsstandort Deutschland hat ein Wettbewerbsproblem. Wir sind beim Passagieraufkommen lediglich bei knapp 90 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Andere Länder liegen bei 110 Prozent. Heißt: Es werden keine Flüge eingespart, sie finden nur woanders statt», sagte Schnieder.

«Airlines entscheiden selbst»

«Die Airlines entscheiden selbst, mit welchen Angeboten sie an den Markt gehen. Für uns ist wichtig, dass sie in Deutschland bleiben und ihre Flugzeuge hier stationieren sowie im Interesse des Wirtschaftsstandortes Deutschland und der Fluggäste ein verlässliches Streckennetz von und zu deutschen Flughäfen sicherstellen.»

Das könnte dich auch interessieren

Was die Märkte 2025 bewegte
Der große Jahresrückblick mit Stefan Riße24. Dez. · onvista
Der große Jahresrückblick mit Stefan Riße
Börsen-News live
BP macht Kasse, EOS und ONDS im Drohnen-Rausch24. Dez. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Disziplin, Risiko und Strategie
Zehn Tipps für deinen Trading-Erfolg im neuen Börsenjahr23. Dez. · onvista
Börsenhändler im Büro.
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden