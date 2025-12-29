W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU plant Ausbildung von Sicherheitskräften im Libanon

Reuters · Uhr
Berlin, 29. Dez (Reuters) - Die Europäische Union plant erstmals eine Ausbildungsmission im Libanon.

"Die Mission soll Ende 2026 ⁠oder Anfang ‍2027 beginnen", sagten hochrangige Diplomaten, die mit den Beratungen in Brüssel vertraut sind, ‌laut einem Vorabbericht der "Welt". Ziel sei es, libanesische Sicherheitskräfte wie Soldaten ‍und Polizisten zu beraten und auszubilden. Die Ausbildung soll sie befähigen, die Ordnung im Land durchzusetzen und die Grenze zu Syrien besser zu schützen.

Laut einem internen Papier des Europäischen ‍Auswärtigen Dienstes (EAD) handele es sich ⁠um eine rein nicht-exekutive Mission. Die EU-Ausbilder hätten also keine Befugnis, selbst Gewalt anzuwenden, um die ‍Sicherheit zu gewährleisten. Auch die Überwachung des Waffenstillstands mit Israel oder die ⁠Entwaffnung der Hisbollah-Miliz gehörten ausdrücklich nicht zu den Zielen.

Zur Vorbereitung sollen bereits im Januar EU-Experten in den Libanon reisen. Sie sollen ‍vor Ort den ‌genauen Bedarf und mögliche Standorte für die Mission ermitteln. Die Diplomaten betonen, dass der Einsatz ausdrücklich keine Nachfolge für die UN-Friedenstruppe Unifil sei, deren Mandat Ende 2026 ausläuft. Die neue Mission habe ein anderes Ziel und sei zudem deutlich kleiner angelegt.

(Bericht von Bettina Cosima Larrarte.)

