W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bangladesch - Ex-Ministerpräsidentin Zia kurz vor Wahl gestorben

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Dhaka, 30. Dez (Reuters) - Die frühere Ministerpräsidentin von Bangladesch, Khaleda Zia, ist tot.

Sie starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren ⁠nach langer Krankheit, ‍wie ihre Partei, die Bangladesh Nationalist Party (BNP), mitteilte. Ihr Tod fällt in eine politisch äußerst angespannte ‌Zeit für das südasiatische Land, nur wenige Monate vor einer für Februar geplanten Parlamentswahl. ‍Die BNP gilt bei dieser Wahl als Favoritin. Zias Sohn, Tarique Rahman, kehrte vergangene Woche nach 17 Jahren im Exil zurück und wird als möglicher Nachfolger und künftiger Regierungschef gehandelt.

Bangladesch wird seit dem Sturz von Zias langjähriger ‍Rivalin Sheikh Hasina im August 2024 ⁠von einer Interimsregierung unter der Führung des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus geleitet. Hasina war nach von Studenten angeführten Massenprotesten abgesetzt worden. Zia, ‍die wegen Korruptionsvorwürfen jahrelang im Gefängnis und unter Hausarrest gestanden hatte, kam nach dem Umsturz ⁠frei. Anfang 2025 wurden sie und ihr Sohn von den Vorwürfen freigesprochen.

Die Politik in dem 175-Millionen-Einwohner-Land wurde jahrzehntelang von der Rivalität zwischen Zia und Hasina geprägt. ‍Die beiden Frauen wechselten ‌sich über Jahrzehnte an der Macht ab. Zia war 1991 die erste Frau, die zur Ministerpräsidentin von Bangladesch gewählt wurde. Sie regierte bis 1996 und erneut von 2001 bis 2006. Ihre politische Karriere begann, nachdem ihr Ehemann, der damalige Präsident Ziaur Rahman, 1981 bei einem Putschversuch ermordet worden war.

(Bericht von Krishna N. Das, Edwina Gibbs und Olivier Holmey. ⁠Geschrieben von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 29.12.2025
Dax kurz vor dem Jahreswechsel kaum bewegt - heftige Verwerfungen bei Gold und Silbergestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax kurz vor dem Jahreswechsel kaum bewegt - heftige Verwerfungen bei Gold und Silber
Neue Regeln ab Juli 2026
Bye bye Payment for Order Flow: Was Anleger jetzt wissen müssengestern, 14:17 Uhr · onvista
Bye bye Payment for Order Flow: Was Anleger jetzt wissen müssen
Börsen-News live 29.12.2025
Nvidia im Fokus: Groq-Deal, Alphabet-KI und der Silbermarktgestern, 12:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Börsen-News live 30.12.2025
Boeing sichert Großauftrag – Heidelberg Materials und Meta im Blickheute, 12:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Edelmetalle
Silber mit massivem Verlust - Abverkauf nach Rekordhochgestern, 16:04 Uhr · onvista
Silber mit massivem Verlust - Abverkauf nach Rekordhoch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden