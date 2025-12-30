Dhaka, 30. Dez (Reuters) - Die frühere Ministerpräsidentin von Bangladesch, Khaleda Zia, ist tot.

Sie starb am Dienstag im Alter von 80 Jahren ⁠nach langer Krankheit, ‍wie ihre Partei, die Bangladesh Nationalist Party (BNP), mitteilte. Ihr Tod fällt in eine politisch äußerst angespannte ‌Zeit für das südasiatische Land, nur wenige Monate vor einer für Februar geplanten Parlamentswahl. ‍Die BNP gilt bei dieser Wahl als Favoritin. Zias Sohn, Tarique Rahman, kehrte vergangene Woche nach 17 Jahren im Exil zurück und wird als möglicher Nachfolger und künftiger Regierungschef gehandelt.

Bangladesch wird seit dem Sturz von Zias langjähriger ‍Rivalin Sheikh Hasina im August 2024 ⁠von einer Interimsregierung unter der Führung des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus geleitet. Hasina war nach von Studenten angeführten Massenprotesten abgesetzt worden. Zia, ‍die wegen Korruptionsvorwürfen jahrelang im Gefängnis und unter Hausarrest gestanden hatte, kam nach dem Umsturz ⁠frei. Anfang 2025 wurden sie und ihr Sohn von den Vorwürfen freigesprochen.

Die Politik in dem 175-Millionen-Einwohner-Land wurde jahrzehntelang von der Rivalität zwischen Zia und Hasina geprägt. ‍Die beiden Frauen wechselten ‌sich über Jahrzehnte an der Macht ab. Zia war 1991 die erste Frau, die zur Ministerpräsidentin von Bangladesch gewählt wurde. Sie regierte bis 1996 und erneut von 2001 bis 2006. Ihre politische Karriere begann, nachdem ihr Ehemann, der damalige Präsident Ziaur Rahman, 1981 bei einem Putschversuch ermordet worden war.

