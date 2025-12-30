TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 09:00 CHE: KOF Frühindikator 12/25 09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25 15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/25 17:00 RUS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25 SONSTIGE TERMINE ---

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi