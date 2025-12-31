dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen von Silvester

Tesla rechnet mit Produktionssteigerung in deutschem Werk

GRÜNHEIDE - Der US-Elektroautobauer Tesla peilt für seine Autofabrik in Grünheide bei Berlin trotz schwieriger Marktlage in Deutschland eine erneute Steigerung der Produktion im Jahr 2026 an. In jedem Quartal habe Tesla im abgelaufenen Jahr die Produktion weiter steigern können - so wie geplant, sagte Werksleiter André Thierig der Deutschen Presse-Agentur.

ROUNDUP: Onlinebanking bei Deutscher Bank und Postbank erneut gestört

FRANKFURT - Kunden der Deutschen Bank, der Postbank sowie der Norisbank hatten auch am Dienstag Probleme, ihre Konten online oder über das Telefon zu steuern. Bereits am Vortag waren von der technischen Störung viele Bankkunden betroffen. Bis zum Nachmittag konnte die Störung behoben werden, sagte ein Unternehmenssprecher. Im Nachgang könne es vereinzelt weiter zu Einschränkungen kommen. Die Postbank gehört wie die Norisbank zur Gruppe der Deutschen Bank.

Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt

BERLIN - Deutschland und Frankreich haben die Entscheidung über das zusammen mit Spanien geplante Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt - diesmal auf einen unbestimmten Zeitpunkt. "Entgegen der ursprünglichen Planung ist eine abschließende Entscheidung zum Fortgang des FCAS-Projekts zum Jahresende noch nicht gefallen", teilte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Litauen beschafft Flugabwehrwaffen für 320 Millionen Euro

VILNIUS - Litauen wird zur Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeit tragbare Flugabwehrraketensysteme vom Typ RBS 70 NG im Wert von mehr als 320 Millionen Euro kaufen. Darüber sei ein Vertrag mit dem schwedischen Hersteller Saab unterzeichnet worden, teilten das Verteidigungsministerium in Vilnius und das Unternehmen mit. Zusammen mit den zuvor abgeschlossenen Verträgen werde damit die kontinuierliche Versorgung der Streitkräfte des baltischen EU- und Nato-Landes mit der Munitionsart im Zeitraum von 2026 bis 2032 sichergestellt. "Die Stärkung der Luftverteidigung ist eine unserer obersten Prioritäten", sagte Verteidigungsminister Robertas Kaunas.

Forscher bemängeln Sicherheitslücke bei Kinder-Smartwatch

DARMSTADT - Deutsche Experten haben nach eigenen Angaben gravierende Sicherheitslücken bei einer beliebten Smartwatch für Kinder entdeckt. Das teilte die Technische Universität Darmstadt mit. Demnach gelang es einem Studenten im Rahmen seiner Master-Arbeit, die Sicherheitsvorkehrungen eines aktuellen Modells der Xplora Smartwatch zu umgehen.

Gastronomie hofft nach sechs schweren Jahren auf Aufschwung

BERLIN - Mit Jahresbeginn sinkt die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants von 19 auf 7 Prozent - dennoch wird Essengehen wohl nicht flächendeckend günstiger. "Die Preise sind maßgeblich abhängig von der Kostenentwicklung. Und hier haben wir in den letzten Jahren schon erhebliche Kostensteigerungen gehabt bei Nahrungsmitteln, bei alkoholfreien Getränken, bei Energie und insbesondere bei den Personalkosten", sagte Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Gaststättenverbands Dehoga, der Deutschen Presse-Agentur.

Umfrage: Jeder Zweite besorgt wegen KI bei Online-Geschäften

BERLIN - Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) auch bei digitalen Kaufangeboten bereitet laut einer Umfrage mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern Unbehagen. Jeder Zweite (52 Prozent) macht sich grundsätzlich Sorgen, künftig bei Kaufentscheidungen oder Vertragsabschlüssen durch KI beeinflusst werden zu können, wie die Befragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands ergab. Bei einer Umfrage im März 2024 hatten sich noch 44 Prozent deswegen prinzipiell besorgt geäußert.

Weitere Meldungen -Eon-Chef Birnbaum: 'Mieter eher Verlierer der Energiewende' -Rund 26 Millionen Passagiere am Flughafen BER -Gold aus Bonner Sparkasse gestohlen -Patientenschützer: Honorardeckel für Ärzte wieder einführen -Winterwetter in Berlin - Kaum Verspätungen am BER -Heizen und Tanken: Der CO2-Preis steigt zum Jahreswechsel -US-Investmentkonzern von Warren Buffett vor Führungswechsel -Weiterhin Verspätungen beim Bahnverkehr im Eurotunnel -Ärztekammer-Chef: Strukturreformen statt Kontaktgebühr -Tresor-Coup: Polizei prüft mehrere Dutzend Hinweise -Bayern will Cannabis-Legalisierung zurückdrehen -Ärztepräsident fordert Zuckersteuer: 'Welle von Diabetikern' -Erste Bilanz 2025: Weniger Fahrgäste von Diebstahl betroffen -Ärztepräsident begrüßt Neuanlauf zur Regelung der Sterbehilfe

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he