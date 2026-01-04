Coinbase Global Aktienanalyse – der Motor der Kryptowirtschaft

In diesem Artikel:

1. Coinbase im Fokus

2. Coinbase Global – der Blick in die Fundamentaldaten

3. Die Jahreszahlen 2022, 2023 und 2024

4. Quartalszahlen QIII/FY2025

5. Analysteneinschätzungen deuten auf Potenzial hin

6.Coinbase Global – wie sieht das Wertpapier charttechnisch aus?

















Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.