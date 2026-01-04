EQS-News: CGTN: China bleibt auf Kurs mit Zuversicht

EQS-News: CGTN / Schlagwort(e): Miscellaneous

PEKING, 4. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die innovationsgetriebene Entwicklung formt ein dynamisches und pulsierendes China. Laut der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) ist das Land erstmals in die Top 10 der globalen Innovationsrangliste für das Jahr 2025 aufgestiegen, in dem auch Chinas 14. Fünfjahresplan (2021 bis 2025) für wirtschaftliche und soziale Entwicklung abgeschlossen wurde.

Die im Rahmen des Plans durchgeführte Modernisierung hat die nächsten Schritte in den Blickpunkt gerückt, da im neuen Jahr ein neuer Entwicklungsplan beginnt. Im Oktober letzten Jahres verabschiedete das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) auf einem wichtigen Parteiplenum Empfehlungen für die Formulierung des 15. Fünfjahresplans, der den Entwicklungspfad des Landes von 2026 bis 2030 festlegt.

Da das Land und die Welt an einem Scheidepunkt stehen, hat China unter der Führung von Präsident Xi Jinping nicht nur einen klaren Kurs für seine eigene Entwicklung festgelegt, sondern auch wertvolle Erkenntnisse für eine Welt geliefert, die nach Stabilität und Orientierung sucht.

Bereit für den 15. Fünfjahresplan

Xi sieht den 15. Fünfjahresplan als kritische Phase, um die sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen des Landes zu stärken und an allen Fronten auf das Modernisierungsziel 2035 hinzuarbeiten.

Ein entscheidendes Merkmal dieses Prozesses war die integrative und konsultative Governance. Im Januar vor einem Jahr beschloss die Führung der KPCh, eine Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung des strategischen Konzepts des Landes einzusetzen, das auf der vierten Plenartagung des 20. Zentralkomitees der KPCh vorgelegt werden sollte. Das hochkarätige Strategieteam wurde von Xi persönlich geleitet Die Vorbereitungsgruppe hielt ihre erste Plenarsitzung im Februar 2025 ab, womit der Entwurfsprozess offiziell begann.

Von Sitzungen des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas über Symposien mit privaten Unternehmern bis hin zu regionalen Entwicklungskonsultationen und Dialogen mit Persönlichkeiten außerhalb der Kommunistischen Partei Chinas – China verfolgt einen offenen Ansatz bei der Politikgestaltung, indem es breit gefächerte Beiträge einholt und kollektives Wissen bündelt.

In der Zwischenzeit wurde die Öffentlichkeit in einer einmonatigen Online-Konsultationskampagne nach ihrer Meinung zu dem neuen Plan befragt. Eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse wurde von Xi geprüft und der Parteiführung vorgelegt, um sicherzustellen, dass die Stimmen der Bürger auf höchster Ebene gehört wurden.

Bei Inspektionsreisen im Inland besuchte Xi in den Monaten vor dem Plenum im Oktober Unternehmen und Gemeinden, um die Prioritäten für die Entwicklung Chinas in den kommenden fünf Jahren voranzutreiben. Zudem berief er eine Reihe von Führungssitzungen ein, um den Entwurf zu überprüfen. Diese Regierungsphilosophie würdigt strategische Visionen und bleibt zugleich in der Realität verankert.

Während der vierten Plenarsitzung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas wurde das wegweisende Dokument mit dem offiziellen Titel „Empfehlungen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas zur Ausarbeitung des 15. Fünfjahresplans für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung" verabschiedet, nachdem es in mehr als achtmonatiger Arbeit erstellt worden war.

Die Empfehlungen dienen als Zeit- und Fahrplan für die Fortsetzung des doppelten Wunders des schnellen Wirtschaftswachstums und der langfristigen sozialen Stabilität.

Xi wies darauf hin, dass das Jahr 2026 den Beginn des 15. Fünfjahresplans markiert, und rief in seiner Neujahrsbotschaft zu größeren Anstrengungen auf, um das Vertrauen zu stärken, konkrete Schritte zur Förderung einer hochwertigen Entwicklung zu ergreifen, die Reformen und die Öffnung in allen Bereichen weiter zu vertiefen, Wohlstand für alle zu schaffen und ein neues Kapitel in der Geschichte des chinesischen Wunders zu schreiben.

Neues Kapitel in der Geschichte von Chinas Wunder

Das Jahr 2025 war von Unsicherheit geprägt. Vor diesem Hintergrund hat China den Dialog an die erste Stelle gesetzt und eine internationale Zusammenarbeit angestrebt, bei der beide Seiten gewinnen können. Dies dient als stabilisierender Anker für die Welt und spiegelt die entschlossenen und stetigen Fortschritte des Landes auf der globalen Bühne wider.

Das Jahr war Zeuge eines bahnbrechenden „chinesischen Moments" in der Weltordnungspolitik, der durch die von Xi vorgeschlagene Global Governance Initiative (GGI) definiert wurde. Die GGI, die sich für ein gerechteres und faireres globales Regierungssystem einsetzt, fand rasch die Unterstützung von über 140 Ländern und internationalen Organisationen und wurde zu einem der wichtigsten Momente in Chinas diplomatischen Bemühungen im Jahr 2025.

Chinas Diplomatie erzielte einen Erfolg, als sich Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter aus fünf Kontinenten in Peking versammelten, um den 80. Jahrestag des Sieges des chinesischen Volkskrieges gegen die japanische Aggression und des weltweiten antifaschistischen Krieges zu begehen. Damit würdigten sie Chinas Beitrag zum Sieg im Zweiten Weltkrieg und das unerschütterliche Engagement des Landes für die Aufrechterhaltung der internationalen Nachkriegsordnung.

Über diese Meilensteine hinaus übernahm China eine proaktivere Rolle in der Weltordnungspolitik, indem es seine national festgelegten Beiträge zum Klimaschutz für 2035 ankündigte, auf eine neue Sonder- und Vorzugsbehandlung bei den laufenden und künftigen Verhandlungen der Welthandelsorganisation verzichtete und die International Organization for Mediation in der Sonderverwaltungsregion Hongkong gründete.

China sei bereit, mit allen Ländern zusammenzuarbeiten, um den Weltfrieden und die Entwicklung zu fördern, so Xi.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier:https://news.cgtn.com/news/2026-01-02/Extraordinary-Navigation-How-China-strides-forward-with-confidence-1JBRwC4YLPa/p.html

