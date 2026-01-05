EQS-News: Erhalt einer Steuervergünstigung für Forschung und Entwicklung

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Finanzierung

Erhalt einer Steuervergünstigung für Forschung und Entwicklung

EcoGraf Limited („EcoGraf” oder „das Unternehmen”) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der australischen Finanzbehörde eine Steuervergünstigung für Forschung und Entwicklung in Höhe von 1,7 Millionen AUD erhalten hat. Die Steuervergünstigung bezieht sich auf förderfähige Forschungs- und Entwicklungskosten, die dem Unternehmen im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2025 für die Entwicklung seiner unternehmenseigenen EcoGraf HFfree®-Reinigungstechnologie entstanden sind.

Der Erhalt der Mittel stärkt die Liquiditätslage des Unternehmens, das weiterhin sein vertikal integriertes Graphitgeschäft ausbaut.

EcoGraf hat Anträge auf Fördermittel in Höhe von rund 4 Millionen Euro (7 Millionen australische Dollar) bei europäischen Regierungen gestellt. Die Mittel würden die technische Entwicklung seiner Upstream- und Midstream-Aktivitäten in Tansania sowie die geplante Downstream-Entwicklung in Europa unterstützen.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Recycling von Batterien ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf HFfree®-Reinigungsverfahrens zum Recycling von Batterieanodenmaterial verfügt das Unternehmen über eine einzigartige Möglichkeit, seine Kunden bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen und der Senkung ihrer Batteriekosten zu unterstützen.

Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

