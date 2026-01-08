EZB-Währungshüter sehen aktuell keinen Bedarf für Zinsänderung

Madrid/Lissabon, 08. Jan (Reuters) - EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sieht zurzeit keinen Bedarf für Änderungen am geldpolitischen Kurs.

"Angesichts der ⁠aktuellen Umstände ‍ist das derzeitige Zinsniveau korrekt", sagte er am Donnerstag auf einer Finanzveranstaltung in ‌Madrid: "Sollten sich die Umstände ändern, wird sich die Geldpolitik logischerweise ändern", fügte ‍er hinzu.

Der portugiesische Notenbankchef Alvaro Santos Pereira sagte am Vorabend dem Sender RTP, die EZB habe ihre Aufgabe erfüllt, die Wirtschaft zu stützen. Es gebe für die Europäische Zentralbank keinen ‍Grund, an der Zinsschraube zu ⁠drehen. Die Euro-Zone befinde sich in einer "Situation der Preisstabilität". Und die EZB erwarte, dass die Inflation weiterhin ‍im Bereich um ihr Ziel von zwei Prozent bleiben werde.

Die Inflation in ⁠der Euro-Zone war im Dezember auf 2,0 Prozent gesunken und liegt damit genau auf der Zielmarke der EZB. Sie hat den Leitzins ‍von Mitte 2024 ‌bis Mitte 2025 achtmal gesenkt - auf 2,0 Prozent. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde vorerst weiter stillhalten werden. Der nächste Zinsentscheid steht am 5. Februar an.

