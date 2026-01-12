Weltgrößter Flugzeughersteller

Airbus liefert trotz Rumpfteil-Ärger mehr Jets aus

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus hat trotz aufwendiger Nacharbeiten wegen mangelhafter Rumpfteile im vergangenen Jahr fast 800 Passagierjets ausgeliefert. Insgesamt fanden 793 neue Maschinen den Weg zu ihren Käufern, wie der europäische Dax -Konzern am Montagabend in Toulouse mitteilte. Ursprünglich hatte sich Vorstandschef Guillaume Faury rund 820 Jets vorgenommen, musste sein Ziel wegen der nötigen Überprüfung von Rumpfverkleidungen an hunderten Maschinen jedoch Anfang Dezember auf rund 790 Flugzeuge kappen. Der Auftragsbestand kletterte unterdessen auf einen Rekordwert.

Schon 2024 hatte Faury sein ursprüngliches Auslieferungsziel zusammengestrichen. Damals waren Zulieferer mit der Lieferung wichtiger Teile wie Triebwerken nicht hinterhergekommen. Daher hatte Airbus statt der ursprünglich angepeilten 800 Maschinen nur 766 Jets an seine Kunden übergeben. Auch im Jahr 2022 hatte der Hersteller sein ursprüngliches Auslieferungsziel verfehlt.

Der Löwenanteil der Flugzeuge entfiel 2025 mit 607 Maschinen wie üblich auf die Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320neo samt der Langstreckenversion A321XLR. Hinzu kamen 57 Großraumjets von Typ A350 und 36 der etwas kleineren A330neo sowie 93 Exemplare des kleinsten Airbus-Modells A220. Die Finanzzahlen wie Umsatz und Gewinn will der Konzern erst am 19. Februar veröffentlichen.

An Aufträgen herrscht bei Airbus auch weiterhin kein Mangel - im Gegenteil. Im vergangenen Jahr holte der Konzern Bestellungen über 1.000 Passagier- und Frachtjets herein. Nach Abzug von Stornierungen waren es 889 Stück. Der Auftragsbestand lag Ende 2025 bei 8.754 Maschinen und damit so hoch wie noch nie zum Ende eines Jahres.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Airbus
Airbus (ADR)
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Deutschlands größter Rüstungskonzern
Rheinmetall liefert Schützenpanzer Lynx an Ukraineheute, 16:21 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall liefert Schützenpanzer Lynx an Ukraine
US-Fluggesellschaft
Großauftrag für Boeing von Alaska Airlines07. Jan. · dpa-AFX
Großauftrag für Boeing von Alaska Airlines
U-Boot-Auftrag in Indien
TKMS steigt an MDax-Spitzeheute, 11:06 Uhr · dpa-AFX
Schild am TKMS-Standort in Kiel.
Börse New York
US-Börsen nach Arbeitsmarktdaten im Plus erwartet09. Jan. · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Stuttgarter Autobauer
Mercedes-Benz verkauft weniger Autos - Zähes China-Geschäftheute, 14:05 Uhr · dpa-AFX
Mercedes-Benz verkauft weniger Autos - Zähes China-Geschäft
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärkegestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News