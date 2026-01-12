Marktausblick aktuell: Gold, Silber & Bitcoin im Fokus, was machen Nvidia, Tesla & Apple?

Die erste Handelswoche 2026 startete mit deutlichem Rückenwind an den Aktienmärkten. Der DAX erreichte nahezu täglich neue Rekordstände und bestätigte technisch den Ausbruch aus einer langen Seitwärtsphase, auch wenn sich das Momentum zuletzt etwas verlangsamte. In den USA wurden ebenfalls historische Marken überschritten: Der S&P 500 schloss erstmals über 7.000 Punkten, während sich der Dow Jones der Schwelle von 50.000 Punkten nähert. Gestützt wird die positive Stimmung durch einen robusten Arbeitsmarkt, steigende Auftragseingänge und zunehmendes Verbrauchervertrauen, auch wenn mit Blick auf den US-Handel kurzfristig Vorsicht geboten ist – insbesondere wegen des politischen Drucks auf Fed-Chef Jerome Powell durch Präsident Donald Trump.

Parallel setzten Edelmetalle wie Gold und Silber ihre Rally fort und notieren weiter ohne klare Umkehrsignale, während auch der Kryptomarkt und ausgewählte Aktien in den Fokus rücken. Nach der CES in Las Vegas zeigten sich im Technologiesektor unterschiedliche Reaktionen: Während Nvidia und AMD konsolidierten, konnte Intel als klarer Gewinner hervorgehen – auch befeuert durch politisches Lob. Zusätzlich stehen Werte wie Tesla, Apple und The Home Depot im Fokus, bevor in der neuen Woche mit den Zahlen der US-Banken, allen voran JPMorgan Chase, die nächste Marktphase eingeläutet wird.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

