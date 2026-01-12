Symrise will Aktien zurückkaufen

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise will eigene Aktien zurückkaufen. Das Programm habe ein Gesamtvolumen von bis zu 400 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Holzminden mitteilte. Die Aktien sollen eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden. Das Programm läuft den Angaben zufolge vom 1. Februar bis 31. Oktober 2026.

Auf der Handelsplattform Tradegate gewann die Aktie nachbörslich 0,3 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen bereits den Verkauf seines Terpenen-Geschäfts sowie Abschreibungen angekündigt./nas/edh

