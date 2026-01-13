Dax-Rekordrally stockt - EuroStoxx mit Bestmarke - Symrise erholt sich

Der Dax hat sich nach seinem beeindruckenden Rekordlauf am Dienstag stabil gezeigt. Stützend dürften die US-Börsen wirken. An der Wall Street hatten Anleger tags zuvor ihre erste Nervosität wegen erneuter Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank Fed abgelegt und dem Dow Jones Industrial sowie dem breiten S&P 500 neue Rekorde beschert.

Der deutsche Leitindex zeigte sich etwa eine Stunde nach Handelsstart prozentual unverändert bei 25.405 Zählern. Seine Bestmarke, die er zum Wochenauftakt erreicht hatte, liegt bei etwas über 25.420 Zählern.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Börsenwerte am deutschen Markt, verlor circa 0,1 Prozent. Der EuroStoxx 50 indes sprang mit fast plus 0,3 Prozent auf 6.031 Punkte auf sein nächstes Rekordhoch.

"Der HDax, der die 110 größten und liquidesten deutschen Aktien umfasst, ist gestern den 13. Handelstage am Stück gestiegen", hob Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners hervor. Eine so lange Gewinnserie habe es in der bis 1988 zurückgehenden Indexhistorie nur einmal, und zwar vor 29 Jahren, gegeben. Im Jahr 1997 war der aus Dax- und MDax- sowie auch aus TecDax-Werten bestehende Index 13 Handelstage in Folge gestiegen.

"Es wirkt, als würden ausschließlich positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet werden", resümierte Altmann und hält den HDax inzwischen für "massiv überkauft". Die an diesem Tag zunächst in den USA - vor allem mit den Zahlen der Bankbranchen-Größe JPMorgan - anlaufende Berichtssaison werde den starken Trend nun untermauern müssen. "Negative Überraschungen könnten nach den jüngsten Kursgewinnen hart abgestraft werden." Anlagestrategen Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hält die Berichtssaison sogar für richtungsweisend für den Ausblick auf das Gesamtjahr.

Obendrein werden an diesem Nachmittag die US-Verbraucherpreise für Dezember 2025 veröffentlicht. Sie dürften "insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden" der US-amerikanischen Regierung gegenüber der US-Notenbank Fed besondere Beachtung finden, erwarten die Experten der Helaba und rechnen nicht mit einem Nachlassen der Inflation.

Symrise beschleunigt Erholung - Terpenen-Verkauf und Rückkäufe

Bei den Aktien von Symrise bahnt sich am Dienstag nach dem im Dezember erreichten Tief seit 2019 eine weitere Beschleunigung der jüngsten Erholung an. Im Handel auf Xetra zog der Kurs gut eine Stunde nach Handelsbeginn um knapp 5,6 Prozent an im Vergleich zum Schlusskurs vom Vortag, nachdem der Duft- und Geschmacksstoffhersteller den geplanten Verkauf seines Terpenen-Geschäfts bekanntgab. Außerdem wurden ein Aktienrückkaufprogramm und Abschreibungen angekündigt. Letztere stehen auch mit der Beteiligung Swedencare in Zusammenhang.

Analyst Edward Hockin von der US-Bank JPMorgan lobte den Aktienrückkauf, in dem er eine sinnvolle Verwendung der verfügbaren Bilanzmittel sieht. Sein Kollege Ranulf Orr sieht darin angesichts der niedrigen Bewertung ein Indiz dafür, dass das Management die Interessen der Anleger im Blick hat. Den Terpenen-Verkauf wertet er positiv, da einige Investoren bislang daran gezweifelt hätten, dass das Management dafür einen Käufer finden kann. Damit werde ein kapitalintensiver und zyklischer Geschäftsbereich aus dem Portfolio entfernt. Die Gespräche seien fortgeschritten, hatte Symrise am Vorabend nach Börsenschluss mitgeteilt.

(mit Material von dpa-AFX)