Dax Tagesrückblick 13.01.2026

Der Dax hat seinen Rekordlauf am Dienstag zunächst fortgesetzt, einen Großteil seiner Gewinne bis zum Handelsende aber wieder abgegeben. Etwas schwächere Inflationsdaten in den USA trieben den Leitindex am Nachmittag auf eine neue Bestmarke bei 25.507 Punkten, ehe der Index wieder nachgab. Unter Strich rückte der Dax so nur 0,06 Prozent auf 25.420 Punkte vor und trat damit praktisch auf der Stelle.

Der MDax der mittelgroßen Werte verbesserte sich deutlicher um 0,26 Prozent auf 32.237 Punkte. Für den Euro Stoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,22 Prozent nach oben.

"Der aktuelle Börsenlauf des Dax ist fast schon beängstigend", schrieb die Bank HSBC. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners rät indes zur Vorsicht und hält Dax und MDax inzwischen technisch für "massiv überkauft". Es wirke, als würden ausschließlich positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet würden, schrieb er.

Die zunächst in den USA anlaufende Berichtssaison werde den starken Trend nun untermauern müssen. "Negative Überraschungen könnten nach den jüngsten Kursgewinnen hart abgestraft werden." Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hält die Berichtssaison sogar für richtungsweisend für den Ausblick auf das Gesamtjahr.

Symrise und Zalando unter Favoriten im Dax

Im Dax standen Symrise und Zalando mit kräftigen Kursgewinnen und Continental mit deutlichen Verlusten im Blick. Beim Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise fokussierten sich die Anleger vor allem auf ein angekündigtes umfangreiches Aktienrückkaufpaket. Das Papier stieg an der Index-Spitze um 5,1 Prozent.

Zalando gewann 4,8 Prozent und profitierte von einer Hochstufung durch die britische Investmentbank Barclays auf "Overweight". Mit Blick auf den Wandel der Modebranche durch den Einsatz von KI sei der Online-Händler Zalando besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet, schrieb Sarah Roberts.

Continental-Aktien gaben unterdessen 2,1 Prozent ab. Die Privatbank Berenberg strich ihre Kaufempfehlung. Mit dem Verkauf von ContiTech würde der Konzern zwar zu einem hocheffizienten reinen Reifenhersteller mit wenig Schulden und reichlich liquiden Mitteln für Ausschüttungen, das aber sei bereits weitgehend im Kurs eingepreist, schrieb Analyst Michael Filatov.

TKMS setzen starken Lauf fort

Im MDax setzte das Papier von TKMS seine Rally mit einem Kursplus von 2,9 Prozent fort, womit es seit Jahresbeginn bereits um rund 45 Prozent zugelegt hat. Die Fuchs-Vorzugsaktie profitierte von Bewertungen der US-Bank JPMorgan und von Jefferies und sprang zeitweise auf den höchsten Stand sei Ende Oktober. Bis zum Handelsschluss blieb ein Plus von 3,6 Prozent. JPMorgan-Analystin Angelina Glazova nahm die Aktie des Schmierstoffherstellers mit "Overweight" in die Bewertung auf. Fuchs sei führend in seinem Bereich und habe mit Blick auf den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) starkes Potenzial, schrieb sie.

Von Jefferies auf "Hold" gesenkt, büßte SMA Solar im SDax 6,3 Prozent ein. Am Markt würden die Margenbelastungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung unterschätzt, hieß es seitens des Analysehauses. Südzucker-Anteile gewannen trotz schwacher Neunmonatszahlen 0,9 Prozent. Die Jahresprognose für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr wurde dennoch bestätigt.

Gold steigt zeitweise über 4.600 US-Dollar

Der Euro sank leicht. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1651 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. Die Inflationsdaten aus den USA konnten die Kurse am Devisenmarkt kaum bewegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1654 (Montag: 1,1692) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8580 (0,8552) Euro.

Im Dezember hatte die Inflation in den USA unverändert bei 2,7 Prozent gelegen. Analysten hatten diese Teuerung im Schnitt erwartet. Die Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel lag etwas tiefer bei 2,6 Prozent.

Gold stieg auf einen frischen Rekord. In der Spitze kostete die Feinunze (31,1 Gramm) 4.634 US-Dollar und damit so viel wie noch nie. Zuletzt fiel der Preis leicht um 0,07 Prozent auf 4.594 US-Dollar. In Euro ging es minimal nach oben um 0,14 Prozent. Gold profitierte zuletzt als "sicherer Hafen" erneut von der geopolitischen Unsicherheit rund um die Attacke der USA auf Venezuela sowie vom Beharren von US-Präsident Donald Trump auf Grönland. Dessen Zwist mit dem scheidenden Fed-Chef Jerome Powell dürfte ebenso ein Faktor für eine höhere Goldnachfrage sein.

(mit Material von dpa-AFX)